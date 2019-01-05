В Амурской области задержали квартирных воров, «работавших» на два города

Оперативники управления уголовного розыска амурского УМВД России совместно с коллегами из межмуниципальных отделов МВД России «Благовещенский» и «Свободненский» задержали подозреваемых в квартирных кражах. Злоумышленники похищали ювелирные изделия, деньги, сотовые телефоны.

Сообщения о кражах из частных домов поступали в полицию от жителей города Свободного и областного центра с ноября 2018 года по январь 2019 года. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Предварительно установлено, что злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, отжимали пластиковые рамы окон и проникали в жилища.

Изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых за аналогичные преступления жителей Свободного 1983 и 1992 годов рождения. Фигурантов стражи правопорядка задержали в Свободном. Одного – по месту временного пребывания, второго – на железнодорожном вокзале при попытке покинуть город.

По информации оперативников, злоумышленники совершили не менее 10 краж, ущерб по которым превысил 200 тысяч рублей.

В настоящее время мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается. Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает амурское управление МВД.