Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 0

В Амурской области задержали квартирных воров, «работавших» на два города

В Амурской области задержали квартирных воров, «работавших» на два города

Оперативники управления уголовного розыска амурского УМВД России совместно с коллегами из межмуниципальных отделов МВД России «Благовещенский» и «Свободненский» задержали подозреваемых в квартирных кражах. Злоумышленники похищали ювелирные изделия, деньги, сотовые телефоны.

Сообщения о кражах из частных домов поступали в полицию от жителей города Свободного и областного центра с ноября 2018 года по январь 2019 года. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Предварительно установлено, что злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, отжимали пластиковые рамы окон и проникали в жилища.

Изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых за аналогичные преступления жителей Свободного 1983 и 1992 годов рождения. Фигурантов стражи правопорядка задержали в Свободном. Одного – по месту временного пребывания, второго – на железнодорожном вокзале при попытке покинуть город.

По информации оперативников, злоумышленники совершили не менее 10 краж, ущерб по которым превысил 200 тысяч рублей.

В настоящее время мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается. Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 633

#закон #криминал

распечатать


Общество 2

Новые ограничения защитят амурчан от переплат по кредитам и займам
Происшествия 6

Мужчина, застреленный на картодроме, был жителем Благовещенска
Происшествия 13

Клиентов Сбербанка атакуют мошенники, почти неотличимые от реальных сотрудников
Происшествия 1

Амурчанин и его сожительница устроили наркопритон
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь