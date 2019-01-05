Собственники площадей в «Ледяном» требуют более тщательной проверки здания

Амурского губернатора просят провести повторную проверку торгового центра «Ледяной». Одна из собственниц отправила главе региона письмо с такой просьбой. Первую проверку провели после того, как в декабре 2018 года в торговом центре начала лопаться напольная плитка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на глазах у покупателей плитка начала вставать дыбом и лопаться. Горожане снимали это на видео и публиковали в соцсетях. Проверку провела прокуратура Благовещенска, которая установила, что повреждений в несущих конструкциях здания нет. Плитку заменили, а торговый центр закрывать не стали.

Однако собственница одного из помещений считает, что проверка была неполноценной. Вместе с представителем, юристом Игорем Волобуевым Людмила Саяпина просит провести проверку в «Ледяном».

Проверяющие не обратили внимание на повреждение ограждающих стеклянных конструкций и на перепланировку общего коридора, который перекрывает путь эвакуации. Некоторых собственников беспокоит проводка. По словам продавцов, розетки нагреваются – люди боятся возгорания. Еще одна проблема – потрескавшиеся стекла.

Восемь собственников за свой счет провели обследование по определению строительных недостатков. Оно установило – при длительном использовании одна из розеток, действительно, нагревается. А стекла имеют микротрещины. Людмила Саяпина говорит, что после резонансного случая с треснувшим кафелем, его поменяли. Но только в коридорах.

«Она продолжает дальше трескаться, в том числе и в отделах. Мы написали письмо с жалобой, чтобы нам сделали плитку непосредственно в секциях, но нам директор сказал, написал письмо, что это наша собственность, и мы должны делать за свой счет. Пять лет еще гарантия не прошла, они обязаны делать нам плитку», – считает Людмила Саяпина.

В письме к губернатору написано еще об одном моменте. По словам юриста, в интересах собственника торгового центра были присвоены 100 квадратных метров общего коридора. Там сейчас находится книжный магазин, который перекрывает эвакуационный путь.

Врио начальника областного управления МЧС Игорь Смирнов дал официальный ответ: «За счет размещения торговой секции изменено объемно-планировочное и конструктивное решение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей со второго этажа здания на северную лестничную клетку… Данные нарушения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ "Ледяной" допускаются систематически».

При этом собственники сейчас оспаривают подлинность подписей в документе о согласии на перепланировку здания, утверждая, что они были подделаны.

«В настоящий момент собственники подали исковое заявление в суд, так как, по их заявлению, их подписи были подделаны. Дело в том, что некоторые собственники вообще находились в это время за пределами Амурской области и проживают за пределами области. Они физически не могли поставить свои подписи. Сейчас сотрудники полиции опросили этих собственников. Были направлены запросы в другие регионы, и сотрудники полиции по месту нахождения этих собственников допросили их. И те подтвердили, что не ставили свои подписи», – рассказал Игорь Волобуев.

В 2017 году по жалобам собственников прокуратура уже проводила проверку по этому поводу. Нарушения противопожарной безопасности подтвердились, но устранены не были. Представитель собственника торгового центра Марат Мкртчян считает, что говорить о подделанных подписях можно только после признания их таковыми в суде. По вопросу о перепланировке общего коридора в торговый отдел дело рассматривает суд. А прокуратура не имеет права вмешиваться в судебное разбирательство.

«Его не устраивают меры прокурорского реагирования, и он начинает писать губернатору и всем подряд. Если его не устраивают результаты проверки прокурорской, он имеет право обжаловать это в суде, он же этого не делает. При этом звучит вопрос пиши-читай, не соблюдены проходы, проемы. В МЧС мы написали: вот, смотрите, есть проект, есть изменения в проекте, есть подписи собственников, которые они же оспаривают в суде», – пояснил Марат Мкртчян.

В 2018 году по поводу треснувшего кафеля в торговом центре прокуратура организовала проверку. Его проверили сотрудники инспекции Госстройнадзора и МЧС. Строительно-техническую экспертизу здания провел Амурский проектный институт «Колизей». Повреждений в несущих конструкциях специалисты не нашли. На втором этаже «Ледяного» плитка действительно треснула и отслоилась от пола. По мнению экспертов, причина – в некачественной работе строителей при внутренней отделке. В итоге треснувшую плитку заменили. Здание посчитали безопасным для людей. Торговый центр продолжает работать.

Собственница помещения в «Ледяном», написавшая обращение к губернатору, в течение месяца надеется получить от главы региона ответы на свои вопросы.