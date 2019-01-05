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сегодня, 09:38 5

Рогозин: облик сверхтяжелой ракеты для лунной программы практически определен

Рогозин: облик сверхтяжелой ракеты для лунной программы практически определен
Фото: www.roscosmos.ru

Роскосмос практически определился с техническим обликом сверхтяжелой ракеты, предназначенной в том числе для лунной программы. Об этом доложил Владимиру Путину глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Первый ее запуск планируется в 2028 году с космодрома Восточный.

«По сверхтяжелой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты», – сказал Рогозин, пообещав доложить об этом подробнее. Путин уточнил, идет ли речь о ракете для лунной программы. «Да, совершенно точно», – ответил глава Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС.

В конце декабря Роскосмос рассмотрел концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты. В качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», третья ступень будет создаваться в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», работа над которой ведется Центром им. М. В. Хруничева.

Российская сверхтяжелая ракета-носитель в соответствии с планами конструкторов на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ее основное назначение – обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 триллиона рублей.

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#космодром #космос #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А цвета ракеты уже выбрали?

  • ay

    ay
    1 час назад

    цвета уже выбрали, но не ракеты, а "Ламборгиний".

  • full

    full
    1 час назад

    Рогозин: облик сверхтяжелой ракеты для лунной программы практически определен - конкурс детского рисунка в ясельках закончился.

  • жыгули

    жыгули
    51 минута назад

    достижение однако впечатлило

  • Sah

    Sah
    11 минут назад

    достал уже этот балаган с клоунами

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