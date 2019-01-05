45 процентов россиян считают, что страна сбилась с курса: обзор прессы

Сколько газа своровала семья Арашуковых; сколько отдал на благотворительность председатель Госдумы Володин; какие тайны открывает перевал Дятлова. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» всё никак не может успокоиться по поводу семейки Арашуковых, всё никак не дает ей покоя факт того, что принародно арестованный сенатор не пожелал есть то, что дают в СИЗО, уже который раз об этом сообщает. Еще пишут, что уже и папу сенатора арестовали, и подельника – все вместе наворовали газа (не считая убийств и мошенничества с недвижимостью) более чем на 30 миллиардов рублей. Подобные сообщения вызывают больше горького смеха, чем негодования.

Еще в этой же газете с гордостью за благородный поступок рассказывается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин выделил из своих доходов за прошлый год 38,85 миллиона рублей на благотворительность.

Вот вы какую часть из своих доходов тратите на подаяние у церкви? И, не дожидаясь ответа, начал вчитываться в другую статью.

Также в номере

В другой статье говорится о том, что ростовские инженеры изобрели станок, не имеющий аналогов в мире, пишут, что это вообще станок чуть ли не XXII века. Я начал было читать, но скоро понял, что речь не о станке для печатания денег и потерял к написанному интерес. Зато появилось больше времени на изучение материала об острой борьбе за власть в советских верхах. Описано начало 60-х годов. 60 лет назад… Интересно было бы прочесть, что будут писать про наше время через такой же срок в будущем.

Вам статья

«Амурская правда» рассказала о том, что бандита Цеповяза перевели из амурской колонии в СИЗО Хабаровска. Наши «гражданины начальники», наверное, сто раз перекрестились, избавившись от источника повышенного внимания и постоянного притяжения СМИ. В Хабаровске, напротив, напряглись. Сдается, Цеповяза будут использовать как орудие проверки сотрудников колоний на предмет коррупционности.

Также в номере

О чем еще следует прочесть в «Амурской правде». Во-первых, о том, как предохраняться в разгар ОРВИ. По-хорошему, не стоит выходить из дому, лежать под теплым пледом и читать уютный умный детектив, попивая чай с малиной, но – увы. И коль скоро такой возможности нет, хотя бы сделайте то, что советует газета.

А во-вторых, не пропустите статью о том, что правительство России предлагает отменить плату за вывоз бытовых отходов. Правда, только за часть. Это означает, что за другую часть деньги будут брать. И, думаю, столько, чтобы не потерять на бесплатной части.

Об этом пишут все

В «Комсомольской правде» пропускаю целых две страницы о бизнесе сенатора Арашукова и его родственников (наняв пару известных дизайнеров, его жена занялась производством модной мусульманской одежды).

Далее опускаю статью с подробностями личной жизни Ксении Собчак. Кстати, представьте, если бы ее избрали президентом. Это был бы второй президент России с проблемами в семейной жизни.

Концентрируюсь на очередной серии «Тайны перевала Дятлова». Сегодня к давней истории опять привлечено внимание всех СМИ. Успел узнать, что в том районе сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет. На многие мысли навело меня это сообщение, озвучивать пока не буду, наложил на них гриф «Секретно».

На посошок

Завершу обзор этой же «Комсомолкой». Пишут, что вдруг неожиданно большой процент россиян высказал мнение, что страна сбилась с курса, что нет понимания – ради каких целей и ради кого приходится затягивать пояса. То есть умных, трезвомыслящих людей становится все больше.

Да и странно было бы не сбиться с пути, когда у власти Арашуковы и иже с ними, такие же, только не севшие. Вот же черт, вылетело. Не успел поставить гриф «Секретно» и прикусить язык…