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5февраля
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сегодня, 08:54 0

Без осадков, морозно: прогноз погоды в Амурской области на 5 февраля

Без осадков, морозно: прогноз погоды в Амурской области на 5 февраля
Фото: Амур.инфо

5 февраля в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Местами по востоку пройдет слабый снег.

Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура в течение дня составит минус 20...25 градусов. На севере – 23...28, местами до 35 градусов мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня минус 21...23, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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