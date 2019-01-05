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5февраля
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сегодня, 00:14 1

Гороскоп на 5 февраля: Раки решат проблемы, у Стрельцов возникнет гениальная идея

Гороскоп на 5 февраля: Раки решат проблемы, у Стрельцов возникнет гениальная идея

Восход Солнца: 07:58
Заход Солнца: 17:28
Солнце в Водолее.

Овен. В этот день звезды не советуют Овнам устанавливать где-либо свои правила. Будет лучше, если сегодня Вы будете действовать в системе. Ну а если Вас такой расклад не устраивает, то стоит подумать о том, чтобы сменить город или работу.

Телец. День на работе пролетит очень быстро, подарив вам самоудовлетворение. Думайте, прежде чем что-то говорить, возможно, сегодня вы случайно обидите близкого вам человека.

Близнецы. Возрастает вероятность семейных, партнерских и профессиональных конфликтов на знакомой почве, с вашим участием или с затрагиванием ваших интересов.

Рак. Звезды советуют заняться Ракам решить все финансовые проблемы, от которых зависит не только состояние личного счета, но и отношения с близкими людьми.

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Лев. В первой половине дня множество неприятных ситуаций возможно на работе, не исключены несправедливые претензии властей, которые Вы в силах разрешить самостоятельно. Вечер готовит приятную встречу или романтический ужин.

Дева. Сегодня будет непросто находить общий язык с окружающими, поэтому сведите общение к минимуму. Полезно избавляться от старых ненужных вещей и контактов.

Весы. Трудно разобраться, что делать и за что браться. Вокруг царят суета и неразбериха, вы часто торопитесь с выводами, неправильно оцениваете ситуацию.

Скорпион. Сегодня Скорпионы будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Скорпион и будет стремиться.

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Стрелец. В вашей жизни появятся люди с новыми идеями и предложениями. Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Нервные срывы ни к чему не приведут. Поэтому будьте сдержаны и старайтесь не психовать без причины.

Козерог. Козерогу предстоит выслушать в свой адрес немало лестных слов. Сначала вас похвалят на работе, затем дома.

Водолей. День сулит удачу при обращении к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Умение контролировать ситуацию и последовательность в достижении цели создаст предпосылки для повышения материального положения или благополучного разрешения дела.

Рыбы. Вы обретете не только надежного, но и грамотного партнера в личном бизнесе. Вместе вы сможете достичь невероятных высот и заметно обогатиться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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Комментарии
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  • grishavaskov

    grishavaskov
    1 час назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

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