Из-за порыва второй день без воды остается многоквартирный дом в Благовещенске

В Благовещенске из-за коммунальной аварии второй день без горячей и холодной воды вынуждены обходиться жители дома № 127 по улице Калинина. Около второго подъезда рабочие сделали раскоп, но до вечера 4 февраля вода так и не появилась.

Жильцы рассказывают, что аналогичная ситуация у них возникает третью зиму подряд: после аварии двор перекапывают. А летом работы не ведутся.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» подтвердили, что по указанному адресу произошел порыв на входе водовода в дом. Работы ведутся, жильцам подвозят воду автоцистерны.