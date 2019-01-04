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сегодня, 18:53 0

Из-за порыва второй день без воды остается многоквартирный дом в Благовещенске

Из-за порыва второй день без воды остается многоквартирный дом в Благовещенске
Фото: www.amur.info

В Благовещенске из-за коммунальной аварии второй день без горячей и холодной воды вынуждены обходиться жители дома № 127 по улице Калинина. Около второго подъезда рабочие сделали раскоп, но до вечера 4 февраля вода так и не появилась.

Жильцы рассказывают, что аналогичная ситуация у них возникает третью зиму подряд: после аварии двор перекапывают. А летом работы не ведутся.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» подтвердили, что по указанному адресу произошел порыв на входе водовода в дом. Работы ведутся, жильцам подвозят воду автоцистерны.

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#ЖКХ #происшествия

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