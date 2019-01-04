В Благовещенске встретились баскетболистки дальневосточных вузов

Женские баскетбольные команды четырех университетов Хабаровска, Благовещенска и Владивостока бились за победу в чемпионате ДФО. Состязания проходили под эгидой Ассоциации студенческого баскетбола.

Одной из последних оказалась встреча девушек из Благовещенска и Владивостока. Амурчанки проиграли встречу со счетом 72:46.

«Тяжело. Всегда тяжело. Но мы знаем уже этих соперников, потому что играем не первый год. Поэтому уже разобрали игроков, поэтому достаточно легко было сегодня», – рассказала член сборной России по баскетболу из Владивостока Анастасия Стопкина.

По итогам команда из Владивостока вышла в финал. Остальным командам, чтобы попасть в топ, нужно пройти этап квалификации, который состоится в марте в Хабаровске. Представитель ассоциации студенческого баскетбола в ДФО дала свою оценку командам.

«Считаю достаточно низким уровень команд на сегодняшний день. Раньше был выше, – рассказала представитель АСБ в ДФО Елена Клименко. – Слабая подготовка, слабый уровень подготовки детей на начальном этапе, это в детских спортивных школах. Это мое мнение, потому что дети приходят в вузы со слабой подготовкой. Плюс еще учатся только четыре года бакалавриата, это тоже большая потеря».

64 сильнейшие мужские и женские студенческие команды страны войдут в лигу Белова, и борьба за победу развернется уже между ними.