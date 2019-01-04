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сегодня, 18:23 0

В Харбине откроется генконсульство России

В Харбине откроется генконсульство России
Фото: portofranko-vl.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского генконсульства в Харбине. «Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Харбине (Китайская Народная Республика)», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Как следует из пояснительной записки, открытие диппредставительства должно способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных контактов между странами. Кроме того, дипломаты обеспечат защиту интересов российских хозяйствующих субъектов в регионе.

В соответствии с договоренностями генконсульство КНР открылось во Владивостоке. Также диппредставительства появятся в Казани и Ухане, сообщает PortoFranko-vl.ru.

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#Китай #российская власть

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