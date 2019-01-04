Благовещенск принял Всероссийский театральный марафон

Благовещенск стал частью Всероссийского театрального марафона, который проходит в честь Года театра. Он стартовал 18 января во Владивостоке, и уже в воскресенье, 3 февраля, статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра, приехала в Благовещенск. А 4 февраля актеры Амурского театра драмы передадут его артистам Магадана.

В воскресенье Амурский театр драмы отметил открытие Года театра и принял эстафету Всероссийского театрального марафона. Символ марафона – статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра, где зародился этот вид искусства. Открытие Года театра в России состоялось на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Символ марафона уже побывал в нескольких регионах Дальнего Востока: Хабаровском крае, Сахалинской области, на Камчатке. В Благовещенск статуэтку привезли гости из Еврейской автономной области – актеры театра юного зрителя города Облучье.

«Театральный марафон – это не просто знакомство населения нашей необъятной Родины с великим российским театральным искусством. Это символ того, что театральное солнце не заходит. Оно начинается на востоке и шествует, не заходя, на запад», – сказала зампред областного правительства Ольга Лысенко.

«Это прежде всего обмен энергией, – считает директор Амурского драмтеатра Татьяна Бедина. – Это, по-моему, главнее обмена площадками, опытом и так далее. Представьте, какой поднимется бурный рост театра. Потому что одни театры переливают кровь в другие театры. И едут одушевленные, одухотворенные. Они пронесут это по стране. А мы, поскольку живем на Дальнем Востоке, с нас всё и начинается».

С собой гости из Облучья привезли две постановки: «Степка» по рассказу Василия Шукшина и «Высоцкий. Прерванный полет» по произведению Марины Влади. Они показали их благовещенцам в выходные. Театр юного зрителя города Облучье – сегодня самый молодой в стране. Статус профессионального театра он приобрел в этом году, образовался из студии, которую открыли почти десять лет назад. Сегодня при населении города в 10 000 человек, практически каждый спектакль собирает полный зал. Это почти три сотни зрителей.

«Основная его функция воспитательная, педагогическая. Мы воспитываем зрителя для восприятия будущих работ. Воспитываем вкус, приучаем его. И сдвиги какие-то есть. Человек, который приходит в театр, в нем что-то щелкает. в нем что-то меняется», – рассказала начальник отдела культуры Облучья Татьяна Колупаева.

Теперь символ театрального марафона отправился дальше – в Магадан. Туда его увезли артисты Амурского театра драмы. Вместе с ними в первое путешествие на Колыму отправился журналист «Альфа-канала» Сергей Логвинов. Все вместе взглянули на достопримечательности Магаданской области.

В Магадане благовещенские артисты покажут пять спектаклей. «Ночь перед Рождеством», «Любовь и голуби», «Пиковая дама» и дважды отыграют «Бамбуковый остров» для детей. Гастроли продлятся три дня.

Из Магадана символ Всероссийского театрального марафона отправится дальше по России. Всего в нем примут участие 85 городов и 260 театров. Завершится эстафета в Калининграде. Причем для самих театров гастроли будут бесплатными. Марафон финансирует государство.