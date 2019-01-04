Более 6 тысяч амурчан обратились за помощью по телефону доверия для детей и подростков

За 2018 год на телефон доверия для детей и подростков – 8-800-2000-122 – в Амурской области поступило более 6 тысяч звонков. Все обратившиеся на телефон доверия в Приамурье получили экстренную психологическую помощь.

Из общего числа обращений 406 звонков касались семейной проблематики, 309 – вопросов отношений со сверстниками, 176 – учебных проблем и проблем профессионализации, 302 – проблем принятия себя. 211 звонивших интересовалось вопросами здоровья детей и подростков, 44 респондента спрашивали о защите прав детей.

«Звонки, вызывающие тревогу за детей, всегда проверяются специалистами учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения области. Ни один звонок не остаётся без внимания наших специалистов», – отметила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

Экстренная психологическая помощь оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. В штате региональной службы детского телефона доверия Амурской области работают профессиональные психологи и педагоги-психологи.

С начала работы детского телефона доверия по всей стране на его номер поступило более 8 миллионов обращений. В настоящее время к детскому телефону доверия подключено 220 организаций в 84 субъектах Российской Федерации.

Специалисты телефона доверия для детей и подростков готовы помочь всем, кто решится рассказать о своей проблеме – не только детям и подросткам, но и их родителям. Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения гарантируется. Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации был введен единый общероссийский номер детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 8-800-2000-122. Он действует и в Амурской области. При звонке на этот номер в любом населенном пункте страны со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.

Ежедневно по всей стране специалисты-консультанты службы психологической помощи принимают порядка 2000 самых разных звонков.