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сегодня, 18:03 1

Между Новокиевским Увалом и Февральском слетел с дороги полицейский УАЗ

Между Новокиевским Увалом и Февральском слетел с дороги полицейский УАЗ
Фото: www.instagram.com

В понедельник, 4 февраля, в Мазановском районе произошло ДТП – с дороги в кювет слетел полицейский УАЗ. Происшествие обошлось без пострадавших.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в УМВД России по Амурской области, в машине находились двое сотрудников МО МВД России «Мазановский». В 13:15 на дороге Введеновка – Февральск – Экимчан произошел съезд УАЗа с проезжей части. Автомобиль оказался в кювете. Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, сотрудники полиции не пострадали.

По факту ДТП с участием сотрудников полиции ведомство проводит проверку.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    30 минут назад

    До гоняли голубчики,Это Вам не GTA-5, сотрудники полиции не пострадали, они ведь деревянные.

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