Между Новокиевским Увалом и Февральском слетел с дороги полицейский УАЗ

В понедельник, 4 февраля, в Мазановском районе произошло ДТП – с дороги в кювет слетел полицейский УАЗ. Происшествие обошлось без пострадавших.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в УМВД России по Амурской области, в машине находились двое сотрудников МО МВД России «Мазановский». В 13:15 на дороге Введеновка – Февральск – Экимчан произошел съезд УАЗа с проезжей части. Автомобиль оказался в кювете. Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, сотрудники полиции не пострадали.

По факту ДТП с участием сотрудников полиции ведомство проводит проверку.