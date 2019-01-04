Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:16 0

Амурские спасатели продолжают обеспечивать безопасность на Бурейском водохранилище

Амурские спасатели продолжают обеспечивать безопасность на Бурейском водохранилище
Фото: МЧС России по Амурской области

На месте схода оползня военные продолжают работы по расширению канала на Бурее. Им помогают и воздушные судна, которые доставляют к месту проведения работ необходимую технику, продукты питания и горюче-смазочные материалы. Вертолет Ми-8 и самолет ТВС-2 Амурской авиабазы работают в Хабаровском крае с 18 января.

В течение пяти дней самолет, оборудованный специальной громкоговорящей связью, проводил информирование населения Амурской области о запрете выхода на лед перед взрывными работами, а также с воздуха патрулировал Бурейское водохранилище.

22 января самолет вернулся на аэродром дислокации, а вертолет Ми-8 до сих пор продолжает помогать военным. Воздушное судно к месту проведения взрывов доставляет специалистов гидрологов и геологов, а также необходимое геологическое оборудование. Всего за прошедший период самолет налетал 11,50 часа, вертолет – 27,35 часа.

Продолжают патрулировать набережную в Талакане и спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Днем они выявляют нарушителей на постах, а ночью вместе с полицейскими дежурят на подъездных дорогах к водохранилищу. В прошедшие выходные произошла смена группировки спасателей. Ориентировочно, их командировка продлится до 18 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало Амур.инфо, обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Оползень перегородил реку, что создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, а также сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.

Просмотров всего: 126

#МЧС

распечатать


Происшествия

В селе Чигири пожарные тушили три машины
Общество

В апреле на Амуре начнут подрывать лед
Происшествия 23

Пошла вода: очередным взрывом военные пробили затор на Бурее (видео)
Власть 5

Амурский губернатор: угрозы подтопления населенных пунктов нет
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь