Амурские спасатели продолжают обеспечивать безопасность на Бурейском водохранилище
На месте схода оползня военные продолжают работы по расширению канала на Бурее. Им помогают и воздушные судна, которые доставляют к месту проведения работ необходимую технику, продукты питания и горюче-смазочные материалы. Вертолет Ми-8 и самолет ТВС-2 Амурской авиабазы работают в Хабаровском крае с 18 января.
В течение пяти дней самолет, оборудованный специальной громкоговорящей связью, проводил информирование населения Амурской области о запрете выхода на лед перед взрывными работами, а также с воздуха патрулировал Бурейское водохранилище.
22 января самолет вернулся на аэродром дислокации, а вертолет Ми-8 до сих пор продолжает помогать военным. Воздушное судно к месту проведения взрывов доставляет специалистов гидрологов и геологов, а также необходимое геологическое оборудование. Всего за прошедший период самолет налетал 11,50 часа, вертолет – 27,35 часа.
Продолжают патрулировать набережную в Талакане и спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Днем они выявляют нарушителей на постах, а ночью вместе с полицейскими дежурят на подъездных дорогах к водохранилищу. В прошедшие выходные произошла смена группировки спасателей. Ориентировочно, их командировка продлится до 18 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.
Как сообщало Амур.инфо, обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Оползень перегородил реку, что создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, а также сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.
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