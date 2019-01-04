Амурские спасатели продолжают обеспечивать безопасность на Бурейском водохранилище

Фото: МЧС России по Амурской области

В течение пяти дней самолет, оборудованный специальной громкоговорящей связью, проводил информирование населения Амурской области о запрете выхода на лед перед взрывными работами, а также с воздуха патрулировал Бурейское водохранилище.

22 января самолет вернулся на аэродром дислокации, а вертолет Ми-8 до сих пор продолжает помогать военным. Воздушное судно к месту проведения взрывов доставляет специалистов гидрологов и геологов, а также необходимое геологическое оборудование. Всего за прошедший период самолет налетал 11,50 часа, вертолет – 27,35 часа.

Продолжают патрулировать набережную в Талакане и спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Днем они выявляют нарушителей на постах, а ночью вместе с полицейскими дежурят на подъездных дорогах к водохранилищу. В прошедшие выходные произошла смена группировки спасателей. Ориентировочно, их командировка продлится до 18 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало Амур.инфо, обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Оползень перегородил реку, что создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, а также сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.