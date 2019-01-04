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сегодня, 17:52 2

Стоматологическую поликлинику Зеи весной объединят с районной больницей

Стоматологическую поликлинику Зеи весной объединят с районной больницей
Фото: stomzeya.ru

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказался приказ областного министра здравоохранения об объединении стоматологической поликлиники города Зеи и больницы Зейского района. В минздраве подтвердили, что объединение состоится весной 2019 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Зейской стоматологической поликлинике врачи массово написали заявление об увольнении после того, как узнали про объединение с районной больницей. Они считали, что их прибыльное учреждение присоединяют для того, чтобы покрывать расходы убыточной больницы. С работниками поликлиники встречались представители минздрава, губернатор Василий Орлов. Было озвучено, что постановление все еще существует, однако документ оставлен с открытой датой.

Теперь стало известно, что решение об объединении принято. В минздраве сообщили, что весной 2019 года стоматологическая поликлиника города Зеи войдет в структуру ГБУЗ «Зейская больница имени Смирнова». Распоряжение было подписано 24 января, и в настоящий момент идет работа по присоединению поликлиники.

Процесс проходит в несколько этапов. Сейчас руководство больницы разрабатывает изменения в устав учреждения, готовит пакет документов для внесения изменений в Реестр собственности области и закрепления имущества. В стоматологической поликлинике проводят уведомления работников, инвентаризацию имущества и другие мероприятия.

«В результате присоединения стоматологии появится многопрофильное учреждение, которое будет оказывать еще и стоматологические услуги, но теперь уже по всему району, а не только в городе. Больница уже разрабатывает программу развития стоматологической помощи населению Зеи и Зейского района. Будут открываться кабинеты стоматолога в филиалах больницы. Таким образом мы решим сразу несколько вопросов. Это и доступность стоматологических услуг для жителей, и возможность проведения профилактических мер, и укрепление базы нового профильного подразделения больницы», – сообщает пресс-служба областного минздрава.

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#здоровье #Зея #областная власть

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Комментарии
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  • Well you give

    Well you give
    1 час назад

    АмурИнфо проверяйте информацию, перед тем как публиковать! Никто еще ничего не производит! Губернатор на встрече с коллективом стоматологии вместе с министром здравоохранения Субботиным и и.о. руководителя ТФОМС 31.08.18 сказал, что распоряжение есть, но оно им не подписано (в доказательство есть аудиозапись и куча свидетелей!). Минздрав в своем приказе № 49 от 24.01.19 ссылается на распоряжение Правительства Амурской области № 104-р от 03.08.2018! Господа, кто из вас соврал коллективу и на встрече или сейчас?

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    38 минут назад

    Министр обещал и водителя оставить в Берегоской больнице, не оставили. С исполнением обещаний у него проблемы всегда.

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