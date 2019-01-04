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В связи с бешенством за январь в Приамурье отстрелили и исследовали 200 диких животных

В связи с бешенством за январь в Приамурье отстрелили и исследовали 200 диких животных
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области завершилась активная фаза мониторинга циркуляции бешенства среди диких зверей. За январь в регионе не выявили ни одного случая заболевания. Мониторинговый отстрел хищников – типичных переносчиков вируса – отрицательно не отразится на состоянии популяций.

Так, за январь в рамках мониторинга было отстреляно и исследовано 200 диких животных – 161 лисица, четыре енотовидных собаки, один волк и 34 соболя. Всего за время мониторинга исследовать успели 360 зверей, у 12 из них было выявлено бешенство. Большую часть добытых животных – более 290 особей – составили лисицы.

«В прошлом году численность лисиц в ряде районов Амурской области превышала максимально допустимый показатель, поэтому мониторинговый отстрел отрицательно на состояние популяции не повлияет. К тому же лисы довольно быстро размножаются. Если в 2017 году, по данным зимних маршрутных учетов, в регионе было 4 072 лисицы, уже в 2018 году их количество составило 4 821», – отметил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

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#животные

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Комментарии
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  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    15 минут назад

    И чего только зоошиза молчит и не возмущается?

    И еще... 34 соболя, шкурка минимум 5000 р., это же круглая цифирь получается - 170 000 р. А еще сколько не учтено? Выгодный мониторинг - это так сейчас называется?

  • холостяк

    холостяк
    7 минут назад

    Так, за январь в рамках мониторинга было отстреляно и исследовано 200 диких животных – 161 лисица, четыре енотовидных собаки, один волк и 34 соболя. Всего за время мониторинга исследовать успели 360 зверей, у 12 из них было выявлено бешенство. Большую часть добытых животных – более 290 особей – составили лисицы.

    Ух ты А хотели только лисиц отстреливать А откуда, в списки соболь попал

  • холостяк

    холостяк
    2 минуты назад

    Достал-Достаевский

    И чего только зоошиза молчит и не возмущается? И еще... 34 соболя, шкурка минимум 5000 р., это же круглая цифирь получается - 170 000 р. А еще сколько не учтено? Выгодный мониторинг - это так сейчас называется?



    Что вы бюджетные деньги считаете а? Что вы так завидуете, вам же радоваться, что отстреляли не важно кого

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