В связи с бешенством за январь в Приамурье отстрелили и исследовали 200 диких животных

В Амурской области завершилась активная фаза мониторинга циркуляции бешенства среди диких зверей. За январь в регионе не выявили ни одного случая заболевания. Мониторинговый отстрел хищников – типичных переносчиков вируса – отрицательно не отразится на состоянии популяций.

Так, за январь в рамках мониторинга было отстреляно и исследовано 200 диких животных – 161 лисица, четыре енотовидных собаки, один волк и 34 соболя. Всего за время мониторинга исследовать успели 360 зверей, у 12 из них было выявлено бешенство. Большую часть добытых животных – более 290 особей – составили лисицы.

«В прошлом году численность лисиц в ряде районов Амурской области превышала максимально допустимый показатель, поэтому мониторинговый отстрел отрицательно на состояние популяции не повлияет. К тому же лисы довольно быстро размножаются. Если в 2017 году, по данным зимних маршрутных учетов, в регионе было 4 072 лисицы, уже в 2018 году их количество составило 4 821», – отметил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.