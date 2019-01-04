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4февраля
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сегодня, 20:49 1

Организации для поддержки бизнеса в Приамурье объединят под одной крышей

Организации для поддержки бизнеса в Приамурье объединят под одной крышей
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске создадут единый центр «Мой бизнес», где в одном здании будут работать все организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. Здесь смогут получить услуги по принципу одного окна.

«Сегодня в Приамурье зарегистрировано более 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И у каждого из них могут быть разные вопросы и задачи. Кому-то нужна недвижимость под бизнес, не хватает оборотного капитала или не знают, где можно обучить сотрудников. Теперь предприниматель может получить ответы на все вопросы в одном месте», – рассказала министр экономического развития Приамурья Людмила Старкова.

На базе нового центра уже сейчас предпринимателей консультируют сотрудники Агентства по привлечению инвестиций. Здесь же работает региональный Центр развития экспорта. В ближайшее время в здание по адресу: ул. Зейская, 287, переедут центр поддержки предпринимательства, центр кластерного развития и региональная гарантийная организация.

До конца года функционал центра расширится: откроют окно МФЦ и микрофинансовую организацию, которая будет выдавать кредиты амурским предпринимателям на выгодных условиях.

Центр «Мой бизнес» создается в регионе за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения национального проекта «Малый и средний бизнес». Глава государства поставил задачу увеличить долю занятых в малом и среднем бизнесе и расширить его долю в экономике, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#бизнес #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Хорошее дело! Должно быть удобно в одном месте узнать о всех моментах.

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