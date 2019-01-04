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сегодня, 20:34 13

В Госдуме предложили снижать зарплату учителям, проявившим агрессию к ученикам

В Госдуме предложили снижать зарплату учителям, проявившим агрессию к ученикам
Фото: ru.depositphotos.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать зарплаты школьных учителей вдвое после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу. В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое», – пишет Чернышов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении агентства.

По мнению политика, это снизит «градус жестокости» в школах, так как, уверен депутат, «насилие над ребёнком в учебном заведении стало большой и очень серьёзной проблемой нашего общества».

«Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы. Причём начинается всё это во многих случаях ещё с детского сада, когда, пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования», – пояснил политик.

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#дети #происшествия #российская власть #финансы #школа

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    уволить всех учителей и директоров-тех кто работает на избирательных участках и обеспечивает победу ЕР

  • filva

    filva
    1 час назад

    Предлагаю учителей в думу, а депутатов в школу. На годик навести порядок.

  • filva

    filva
    1 час назад

    Предлагаю учителей в думу, а депутатов в школу. На годик навести порядок.

  • filva

    filva
    1 час назад

    Предлагаю учителей в думу, а депутатов в школу. На годик навести порядок.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    депутата в садике обижали?? марь иванна в угол ставила? пороть его надо было!

  • Хасан25

    Хасан25
    57 минут назад

    А учеников и их родителей, которые проявляют агрессию по отношению к учителю будут как то наказывать? Или онижедети и онижематери и им можно все? С таким подходом у школах начнется кадровый голод, ибо дураков не будет на эту каторгу идти!

  • Братеев1

    Братеев1
    50 минут назад

    прав депутат-надо разбираться со школой-изза маленькой зарплаты все учителя стали злыми

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    46 минут назад

    "онижедети" тогда совсем распоясаются

  • Это не всё

    Это не всё
    28 минут назад

    А свою зарплату депутаты не хотят уменьшить? За агрессивное отношение к народу?

  • Geryy

    Geryy
    9 минут назад

    Смысл от учителей просто пропадет, если его ни во что не будут ставить. Уже и так много вседозволенности у детей.

  • Geryy

    Geryy
    9 минут назад

    Смысл от учителей просто пропадет, если его ни во что не будут ставить. Уже и так много вседозволенности у детей.

  • anschutka

    anschutka
    6 минут назад

    Предлагаю снижать депутутам зарплату вдвое за каждую бредовую идею. М - мотивация

  • Леонидова

    Леонидова
    3 минуты назад

    https://www.ntv.ru/novosti/2137541/?utm_campaign=recommend а ученикам что будут снижать?)

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