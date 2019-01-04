В Госдуме предложили снижать зарплату учителям, проявившим агрессию к ученикам

«Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу. В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое», – пишет Чернышов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении агентства.

По мнению политика, это снизит «градус жестокости» в школах, так как, уверен депутат, «насилие над ребёнком в учебном заведении стало большой и очень серьёзной проблемой нашего общества».

«Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы. Причём начинается всё это во многих случаях ещё с детского сада, когда, пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования», – пояснил политик.