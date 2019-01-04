Цена бензина в России остается одной из самых низких в Европе

Специалисты РИА Рейтинг изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Учитывались данные по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря. Сравнивались цены на 95-й бензин.

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран, наиболее существенное — на Кипре (12,3 %), в Венгрии (9,4 %) и Словении (8,7 %).

Рост цен зафиксирован лишь у семи участников исследования. Наиболее резкий скачок произошел в Белоруссии, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7 %. На втором месте — Россия (9,7 %), на третьем Украина (7,5 %).

В России такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет. Стоимость дизельного топлива выросла на 15,8 %.