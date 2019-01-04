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сегодня, 17:05 23

Цена бензина в России остается одной из самых низких в Европе

Цена бензина в России остается одной из самых низких в Европе
Фото: ru.depositphotos.com

Бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показали данные исследования РИА Новости, которое провело агентство РИА Рейтинг. Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату. В самом низу расположилась Украина: ее граждане могут купить в 3,3 раза меньше бензина, чем в РФ.

Специалисты РИА Рейтинг изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Учитывались данные по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря. Сравнивались цены на 95-й бензин.

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран, наиболее существенное — на Кипре (12,3 %), в Венгрии (9,4 %) и Словении (8,7 %).

Рост цен зафиксирован лишь у семи участников исследования. Наиболее резкий скачок произошел в Белоруссии, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7 %. На втором месте — Россия (9,7 %), на третьем Украина (7,5 %).

В России такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет. Стоимость дизельного топлива выросла на 15,8 %.

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#бензин #цены #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    так надо поднять! чем мы хуже? к этому нас готовят?)))

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    поскакали в европу?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ага, как и зарплата

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    О, готовят население к очередному повышению цен!

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    "В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там". А вы европейскую зарплату пересчитайте в русскую валюту!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    anschutka


    Точнее, как и уровень жизни



    А то опять "общую по больнице" возьмут))



  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    а где связь Россия и Еврожопа?

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Зачем все эти цены вы пишите в Русской валюте?

    Ответ: потому что рубль самая слабая валюта на мировом рынке! и на фоне всяких долларов,евро,франки и т.д. число тупо больше и все!

    Самый дорогой бензин в Нидерландах- как вы там живете то вообще?

    АИ про уровень жизни в Нидерландах лучше расскажите!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ушаков Дмитрий

    О, готовят население к очередному повышению цен!



    Ага, хотите как в Париже? Получите-распишитесь, бензин примерно по 100рэ

  • tka4ev

    tka4ev
    1 час назад

    А зарплата?

    Сегодня услышал что в Париже добились от Макрона увеличения минимальной зарплаты на 100 евро. У нас минимальная зарплат немногим больше тех ста евро. К чему это сравнение цен с Европой?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Уровень жизни в России ниже, чем в этих странах. Метро например в Москве стоит примерно 55 рублей, в Санкт Петербурге 48, а в Киеве например на наши 18-19 рублей. Людей, живущих за чертой бедности у нас тоже больше, детей вся страна лечит, прося о помощи везде и повсюду. Позор. Такого врагу не пожелаешь.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    как только статисты не извращаются, чтобы мозги запудрить. ок, у нас дешевле чем в Европе, но в самой Европе добывают нефть? нет. какая доля з/п тратится на покупку 100 литров у нас и в той же дорогой Голландии? если посчитать, то получится, что проще жить в Европе и платить баснословно высокую стоимость за бензин, чем у нас пользоваться такими дешевыми богатствами страны.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    Цена бензина в России остается одной из самых низких в Европе



    Ага, эти иксперды составляют отчет для Димы и Вовы.

    Нужно сравнивать не цену, а количество литров бензина, которое человек может купить на свою зарплату.

    В России в среднем это около 800 литров, а в той же Дании это уже 3500 литров.

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    Швецария нефть покупает с наценкой и плюс транспортировка, а средняя з.п. 4 тыс евро

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    все в традициях кремля - преподносить народу какахи на золотом блюде

  • гусеница

    гусеница
    47 минут назад

    как и зарплата, педагогов, врачей, учителей, водителей и пр. гражданских профессий.

    С уважением

  • гусеница

    гусеница
    45 минут назад

    А если посчитать соотношение зарплат и цен на бензин, то думаю, мы впереди планеты всей!

    С уважением

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    44 минуты назад

    tka4ev

    А зарплата? Сегодня услышал что в Париже добились от Макрона увеличения минимальной зарплаты на 100 евро. У нас минимальная зарплат немногим больше тех ста евро. К чему это сравнение цен с Европой?



    Президент Франции увеличил МРОТ на 100 евро, а российская власть – на 117 рублей

    Французы все равно недовольны, а россияне как всегда молчат

    Сегодня россияне опять имели возможность убедиться, как их ценит собственная власть.

    Так, сегодня Госдума приняла в итоговом чтении поправки, устанавливающие новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019. Прибавка составить аж 117 рублей! Исходя из этого, размер МРОТ с 2019 года составит 11 280 рублей.

    Чем руководствуется наша власть, озвучивая такие смешные цифры, трудно сказать.

    Однако, столь «значительное повышение» выглядит тем более убого на фоне того, что предпринимает правительство Франции, чтобы унять митингующих граждан, недовольных снижением уровня жизни. На минуточку, те, кто вышел на улицы, требуя отставки Президента Эммануэль Макрона, считают что 2 тыс. евро на человека – это очень мало.

    Вчера глава Франции выступил перед разбушевавшимися согражданами с обращением, где кроме всего прочего пообещал повысить минимальную зарплату… на 100 евро.

    Однако, «желтые жилеты» остались не довольны — активисты заявили, что 100 евро – это очень мало! И прекращать протесты они не намерены.

    Вернемся к нашей, российской действительности, сравним цифры – 100 евро(около 7500 тыс.) и 117 рублей…

    Даже учитывая чуть более высокие цены в Европе, все таки цифра 117 рублей выглядит реально издевательски.



    Не менее издевательски выглядит существующий МРОТ в России – 11 280 рублей против 1 500 евро во Франции.



    Итак, все это наводит на определенные выводы. Почему россияне молчат, имея столь скудный МРОТ, а французы бунтуют, имея неплохую минимальную зарплату?

    Причина, скорее всего, кроется в том, что молчаливое согласие наших граждан на такие издевательские суммы – это веяние из прошлого. Советский человек никогда не жил хорошо, а в 90-х это и жизнью назвать нельзя было… Очень распространенное мнение среди людей – лучше уже так как сейчас, чем вообще ничего. ЛЮДИ БОЯТЬСЯ, ЧТО БУДЕТ ХУЖЕ И ВЛАСТЬ УПОРНО ВНУШАЕТ ИМ ИМЕННО ТАКОЕ МНЕНИЕ. Мол, Россию захватят недоброжелатели, превратят в колонию, «все враги» и так далее…

    Однако, так было до определенного момента. Последние месяцы, когда люди на прямых выборах глав регионов доказали, что не хотят мириться больше с «лучшим из худшего», показали изменение ситуации.

    Так почему же у нас никто не выходит митинговать из-за низкого МРОТ?

    Здесь уже причина кроется в том, что люди, увы, осознают, что выходи – не выходи – власть их не слышит и не услышит, в отличие от власти той же Франции.

    Митингующих назовут оппозиционерами и посадят в СИЗО – другим в назидание.

    Но все это не очень хорошо не только для граждан, но и для самой российской власти – прежде всего.

    Ведь при всей трагичности происходящего во Франции там есть ДИАЛОГ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ. В конце концов, уйдет со своего поста опостылевший Макрон, придет другой – более адекватный. Но политическая система страны сохраниться, базовые принципы существования общества - тоже.

    У нас такого диалога нет.

    И это говорит лишь о том, что совершенно непонятно, что будет в России после ухода действующего президента. А пока нам придется довольствоваться 117 рублями…

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Итог:

    они там на свой МРОТ могут купить бенза больше чем россиянин на среднюю ЗП.

    Если учесть наш климат и расстояния, а т.ж.

    качество дорог то мы очень даже в глубокой Ж....

    А если вспомнить что мы сами себе нефть добываем в своей стране , то ужас полный.

    А если учесть , что Европы в РФ хрен да маленько , а остальное Азия , то не послать бы тех умных сравнивающих цены в Магадан? Им давно пора, засиделись.

  • Рамзай

    Рамзай
    38 минут назад

    Зачем использовать однобокую информацию: непосредственно цену бензина. Привязка нужна к пенсиям и заработным платам. ХВАСТУНЫ!

  • Рамзай

    Рамзай
    35 минут назад

    На ватцаббе мужик прикопался к заправщицам: как они умудрились заправить бак а/машины емкостью 70 литров, а заправили на 75 литров. Они не смогли промычать ничего в ответ. Воруют все и никого за руку не схватишь! А крайний - народ!

  • холостяк

    холостяк
    28 минут назад

    А давайте посчитаем сколько мы производим литров топлива на душу населения? И в Европе

  • гусеница

    гусеница
    25 минут назад

    Раньше у людей была цель - строили светлое будущее, для того и терпели все невзгоды. А сегодня - никакой цели нет, живём и живём все хуже и хуже....Тянем лямку для того, чтобы сынок чиновника учился в Англии , а его супруга лечила нервы в Японии или ещё фиг знает где.... докатились.

    С огорчением

  • Румит

    Румит
    38 секунд назад

    Цену на бензин надо как в Казахстане, а доходы как в ЕС.

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