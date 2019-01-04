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сегодня, 17:02 0

В селе Чигири пожарные тушили три машины

В селе Чигири пожарные тушили три машины
Фото: www.instagram.com

В селе Чигири Благовещенского района в понедельник, 4 февраля, от огня пострадали три автомобиля – два грузовика и один легковой. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения техники пожарной безопасности при прогреве автомобиля.

Возгорание произошло около 10 часов на улице Европейской. Густой дым был виден из Благовещенска. На фотоснимке, сделанном на месте происшествия, видно, что кабина одного из грузовиков выгорела полностью, второй грузовик тоже сильно поврежден. Повреждена и правая сторона легковой иномарки, стоявшей возле горевших машин.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работали четыре пожарных автомобиля и 15 человек личного состава, а также четыре спасателя поисково-спасательного отряда ГО и ЧС Благовещенска.

Один из грузовых авто не эксплуатировался. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, пожар мог начаться в результате нарушения техники пожарной безопасности при отогреве машины.

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#МЧС #пожары #транспорт

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