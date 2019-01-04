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Глюкоза и Лазарев обвинили рэперов в лицемерии по отношению к Децлу

Глюкоза и Лазарев обвинили рэперов в лицемерии по отношению к Децлу
Фото: ru.hellomagazine.com

После смерти Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимом Децл), его коллеги стали оставлять слова соболезнования в социальных сетях. Так, Тимати назвал себя и Кирилла «пионерами жанра», а конфликтовавший с ним Баста признался, что ему «искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят».

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) обвинила скорбящих рэперов в лицемерии. Ионова считает, что о музыканте вспомнили лишь после его смерти. «Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен, и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром», – написала в своем аккаунте Instagram певица.

Многие поклонники согласились с Глюкозой: «Верно сказано, вспоминают, когда становится поздно», «Не в бровь, а в глаз. Уважение за вашу позицию, Наталья», «Единственный адекватный пост!», «Закон жизни, когда талантливый человек умирает, его заслуги помнят лишь после смерти».

Артистку поддержал и Сергей Лазарев. «Подпишусь под каждым словом!» – отметил певец в комментариях.

Некоторые отнеслись негативно к высказыванию Глюкозы: «Да, выросли на его песнях. Да, подзабыли его со временем. И что дальше, теперь нельзя соболезнования выражать? Потому что якобы, это будет выглядеть лицемерием? Так часто бывает, что вспоминают заслуги человека после смерти, но главное, вспоминают и ценят», «Это закон жизни. Человек умирает – вспоминают его заслуги. В поведении других ничего преступного нет», «Только умерев, человек обретает имя, это еще давно до нас сказали и никакого лицемерия в этом нет. Было бы странно, если бы о нем говорили на каждом углу столько лет».

Децл скончался в ночь на 3 февраля. Его сердце остановилось в гримерке после концерта в Ижевске. Музыканту вызвали скорую, но спасти певца уже не смогли, обстоятельства смерти выясняются.

Несколько лет назад Децл признавался в интервью, что собирается инсценировать свою смерть в 35 лет. У артиста остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

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#шоу-бизнес

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