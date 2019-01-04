Военные вертолеты доставили к пробитой протоке на Бурее буровую установку

К месту работ по расчистке завала на реке Бурее армейские вертолеты доставили буровую установку и фронтальный погрузчик. С их помощью будут сделаны более глубокие отверстия для закладки зарядов в скальной породе с последующей закладкой в них инженерных зарядов.

Также военные расширяют протоку в плотине. Делается это с помощью подрывов с применением сосредоточенных и удлиненных зарядов. Грунт и порода затем уносятся течением водохранилища, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 1 февраля военные провели очередной подрыв на месте оползня, после которого в образовавшуюся протоку пошла вода.

Всего на протоке выполнено семь подрывов. Ее длина составляет около 200 метров, глубина – 20 метров, ширина – 35. Скорость течения в протоке составляет 15-17 м/с, объем спускаемой воды – около 600 кубических метров а секунду. Угроза затопления населенных пунктов близи Бурейского водохранилища и подтопления инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали предотвращена.

Всего с начала подрывных работ на сегодняшний день использовано более 200 тонн тротила и подорвано около 460 комплектов кумулятивных зарядов.

На месте схода гигантского оползня некоторое время назад побывал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он вознес молитвы о благополучном исходе ликвидационных работ и о жителях близлежащих поселков, которые могли бы быть подтоплены, если бы Бурея не потекла в обычном русле, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.

Фото: Алексей Скуридин/Информационный отдел Хабаровской епархии/pravostok.ru

Митрополиту показали местность, рассказали о ходе инженерных работ, а также сопроводили на импровизированную наблюдательную площадку, где можно было безопасно следить за взрывными работами. После молебна владыка Артемий передал военным и сотрудникам МЧС, работающим на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, иконы.

Как сообщало Амур.инфо, обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Оползень перегородил реку, что создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, а также сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.