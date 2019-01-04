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4февраля
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сегодня, 16:15 0

По льду Амура впервые проведут автопробег

В Сковородинском районе впервые проведут автопробег по ледовой дороге реки Амур. Мероприятие пройдет в конце февраля. Участникам пробега предстоит преодолеть маршрут, доступный только зимой.

Общая протяженность пути составляет 50 километров – 25 километров вверх по Амуру и обратно. Участники и гости также смогут посетить окрестности села Игнашино. Во время автопробега они познакомятся с местами освоения казаками амурской земли – «Игнашинской слободой», «Амурской Калифорнией» – и уникальной природой области.

«Можно участвовать на любых авто – легковых, микроавтобусах, внедорожниках. Отправляясь в путь, следует иметь с собой запас топлива, теплые вещи, продукты. Эти требования обусловлены отдаленностью места – это таежный поселок, расположенный в 900 километрах от Благовещенска, на границе Амурской области и Забайкальского края», – рассказал организатор маршрута Андрей Щербаков.

Он также добавил, что лед Амура во время проведения автопробега – 22–23 февраля – очень прочный, его толщина достигает полутора метров. Маршрут пробега обследуют сотрудники МЧС.

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#транспорт

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