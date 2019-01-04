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сегодня, 16:13 0

В YouTube хотят убрать «дизлайки»

В YouTube хотят убрать «дизлайки»
Фото: youtube.com

Создатели популярного во всем мире видохостинга и потоковой трансляции YouTube собираются удалить возможность ставить «дизлайки».Так они планируют бороться со спамом и флэшмобами.

Идея убрать кнопку «палец вниз» («мне не нравится») возникла после того, как стало появляться различные сообщества, которые намеренно снижают рейтинг того или иного видео. По мнению разработчиков сервиса, это вредит как авторам контента, так и самому хостингу.

Директор по управлению проектами YouTube Том Леунг сообщил, что на сайт может быть добавлена новая опция для владельцев каналов. Они самостоятельно смогут решать, оставлять ли кнопки «лайк» и «дизлайк» или же деактивировать их. Не исключено, что в случае негативной реакции на контент и нажатии кнопки «Мне не нравится» пользователю предложат мини-опрос. Зритель должен будет выбрать, по какой причине видеоролик ему не понравится.

Пока все эти возможные нововведения находятся на стадии обсуждения среди разработчиков, сообщает телеканал «360».

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#интернет

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