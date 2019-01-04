Летом из Приамурья до Москвы и обратно запланировано 17 авиарейсов

В аэропорту Благовещенска растет пассажиропоток. За весь 2018 год услугами аэропорта воспользовались около полумиллиона человек. Там начали формировать летнее расписание рейсов.

В общей сложности пассажиропоток вырос в 2018 году более чем на 3 % по сравнению с 2017 годом. Таким образом, за период с января по декабрь услугами аэропорта воспользовались 419 080 пассажиров.

«В прошлом году на международных воздушных линиях зафиксирован интенсивный рост пассажиропотока, аэропортом был обслужен 73 261 пассажир, увеличение составило 24,1%. Это, конечно же, связано с территориальной особенностью региона, спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай)», – рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

На внутренних воздушных линиях аэропортом обслужено 345 819 пассажиров. На московском направлении выполнено 616 рейсов и перевезено 157 620 пассажиров, рейсы выполняли две авиакомпании «Северный ветер»/«Икар» и «Уральские авиалинии».

«Аэропорт уже приступил к формированию летнего расписания рейсов. На московском направлении согласованы слоты еще с одним постоянным нашим партнером – авиакомпанией "Сибирь" (S7), перевозчик расширил программу полетов в период летней навигации из аэропорта Благовещенска. Кроме рейсов в Новосибирск и Иркутск, планируется выполнение беспересадочных полетов в московский аэропорт Домодедово. В период летних отпусков еще один перевозчик на московском направлении очень актуален для амурчан. Летом у нас будет 17 рейсов в неделю в Москву и обратно», – добавил руководитель аэропорта.

Валерий Шлегель также отметил, что благодаря повышенному вниманию правительства региона и главы Минвостокразвития к проблеме доступности авиаперевозок для дальневосточников, программа субсидирования для льготной категории граждан правительством Российской Федерации была расширена. Увеличен период программы с 10 месяцев на весь год, включены дополнительные субсидируемые маршруты, а также теперь многодетные семьи могут в полном составе путешествовать, приобретая билеты по льготному тарифу, что также отразится на росте пассажиропотока.

14 ноября 2018 года правительство РФ изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. Программа субсидированных авиаперевозок с 2019 года позволяет дальневосточникам воспользоваться правом приобретения авиабилетов на субсидируемых направлениях по льготному тарифу в течение всего года.

С 2019 года к льготной категории граждан добавили категорию лиц, имеющих удостоверение многодетной семьи. Ранее авиабилеты по специальному тарифу могли приобретать граждане РФ в возрасте до 23 лет, в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды детства второй и третьей группы.