Кинофильм «Т–34» могут посмотреть благовещенцы с ограничением по зрению

В Благовещенске люди с ограничениями по зрению – тотально незрячие и слабовидящие – могут посмотреть кинофильма «Т-34» наравне с обычными зрителями. Адаптированную версию фильма с тифлокомментариями и субтитрами показывают в Амурском областном доме народного творчества.

Показы премьерных кинофильмов, адаптированных для зрителей с ограничениями по слуху и зрению, становятся возможны благодаря действию государственной программы «Доступная среда». В декабре 2018 года пять комплектов специального оборудования, позволяющего демонстрировать фильмы со скрытыми тифлокомментариями и субтитрами, были установлены в кинозале АОДНТ.

В Благовещенске первым фильмом, открывающим показы, доступные для зрителей особой категории, стал «Т-34» – военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова.

Наушники для восприятия тифлокомментариев позволят слабовидящим и тотально незрячим побывать на киносеансах наравне со зрителями, не имеющими таких ограничений. Данная версия фильма не снабжена скрытыми субтитрами для восприятия людьми с ограничениями по слуху, что зависит только от студии-производителя и кинокомпании, выпускающей фильм в прокат.

Показ адаптированной версии кинофильма «Т-34» начался 31 января и продлится по 13 февраля.