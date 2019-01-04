В апреле на Амуре начнут подрывать лед

«Исходя из многолетних наблюдений, возможно образование ледовых заторов на пяти участках реки Амур, которые могут представлять угрозу подтопления пяти населенным пунктам Амурской области. Это такие села как Албазино и Джалинда Сковородинского района, Черняево Магдагачинского района, Нововоскресеновка и Ушаково Шимановского района», – говорит заместитель начальника главного регионального управления МЧС России Денис Вайда.

Также Вайда отметил, что в целом прохождение весеннего половодья в регионе прогнозируется в пределах нормы, без возникновения чрезвычайных ситуаций и нарушения жизнедеятельности населения. Определяющим фактором, влияющим на поводок, станут запасы снега, которые окончательно сформируются в конце марта. Сейчас они составляют норму, так же как и уровень воды на реках. «Но опыт показывает, что каким бы ни был предварительный прогноз, при прохождении паводка необходимо учитывать наихудший сценарий развития, поэтому на территории области проводится комплекс мероприятий. В частности, разработан план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2019 года», – отметил Вайда.

По его словам, для проведения превентивных и аварийно-спасательных мероприятий в регионе создана группировка сил и средств – всего более 4 500 человек и более 1 300 единиц техники. В нее вошли представители разных служб, правительства области, муниципальных образований, которые совместно реализуют комплекс мероприятий, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов. На первом этапе специалисты планируют взрывать лед на реках в предполагаемых местах образования заторов, на втором – обеспечить пропуск талых вод, а также сопровождение и контроль ледохода. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в ГУ МЧС по региону, подрывы льда на Амуре проведут в апреле.

На 14 февраля запланировано проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям, где в числе рассматриваемых вопросов также обсудят весенний паводок. 21 февраля планируется проведение командно-штабной тренировки по предотвращению ЧС во время паводка, где будут задействованы все муниципальные образования региона.

По прогнозу, вскрытие рек ожидается со второй декады апреля по вторую декаду мая. Пик прохождения паводка придется на третью декаду апреля – первую декаду мая. Основной период образования заторных явлений ожидается с третьей декады апреля по первую декаду мая. Особое внимание уделяется мониторингу обстановки в бассейне рек Амур, Зея, Бурея, Селемджа и их притокам.