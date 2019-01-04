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сегодня, 15:05 0

Пятитысячные купюры по-прежнему лидируют среди фальшивок в Амурской области

Пятитысячные купюры по-прежнему лидируют среди фальшивок в Амурской области
Фото: ru.depositphotos.com

Амурская область заняла четвертое место среди регионов ДФО по количеству выявленных поддельных купюр. Число фальшивок в регионе по итогам 2018 года снизилось на 40 %, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Количество фальшивых купюр в Амурской области за 2018 год снизилось на 40 %», – рассказали в пресс-службе.

В банковском секторе области за 2018 год обнаружены 34 поддельные банкноты Банка России (в 2017 году – 56). На первом месте по количеству подделок традиционно находятся пятитысячные банкноты (47 % от общего числа), на втором месте – двухтысячные (29,4 %), на третьем – тысячные (20,1 %). Обнаружена одна фальшивка номиналом 50 рублей, а подделок номиналом 200 рублей вовсе не обнаружено, уточнили в ведомстве.

По количеству выявленных поддельных купюр Амурская область в 2018 году заняла четвертое место среди регионов Дальнего Востока. Доля обнаруженных в субъекте фальшивых банкнот составила 6 % от общего числа подделок в федеральном округе.

Как сказал ТАСС начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения «Благовещенск» Банка России Алексей Резников, количество поддельных банкнот в регионе сокращается, в том числе и благодаря регулярной работе ЦБ. В частности, это совершенствование защитных признаков банкнот, что значительно осложняет возможность изготовления подделок. «К процессу защиты банкнот относятся модификация защитных элементов и ввод в обращение новых номиналов, например, 200 и 2 000 рублей в 2017 году – они имеют более совершенный защитный комплекс», – пояснил Резников.

Количество поддельных банкнот иностранных государств в области также снизилось – на 14 %. Их выявили всего шесть штук – три поддельные банкноты ФРС США и три – Народного банка Китая.

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#финансы #экономика

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