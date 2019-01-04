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сегодня, 15:02 0

Парень прожил с зубочисткой в сердце 4 года

Парень прожил с зубочисткой в сердце 4 года
Фото: ru.depositphotos.com

Житель Китая перенес операцию по удалению зубочистки из сердца. Парень якобы проглотил «острый предмет» при употреблении крепкого напитка.

В больницу Чжоу поступил 9 января. 29-летний пациент попал в больницу с температурой 40 градусов. В ходе диагностики врачи заметили неестественные тени в правом легком, а также воспаление в области сердца.

Во время операции хирурги обнаружили в одной из сердечных камер пациента шестисантиметровую зубочистку. Предположительно, она попала в дыхательный проход, пронзила стенку правого легкого и затем вонзилась в сердце.

Чжоу рассказал после операции, что всегда клал зубочистку в напиток. Так он не путал свой бокал с другими. Мужчина заметил, что у него ухудшилось здоровье около четырех лет назад, и за это время на лечение он потратил около 22,7 тысячи фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей).

Парень часто страдал от воспаления легких и высокой температуры, однако врачам так и не удавалось понять причину. Одни специалисты считали, что у Чжоу лейкемия, а другие ставили диагноз сепсис.

Врачи утверждают, что пациенту удалось вовремя получить необходимую медицинскую помощь, не получив серьезного поражения органов, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #здоровье #Китай

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