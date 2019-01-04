В Благовещенске нашли трупы двух убитых собак

В Благовещенске в одном из котлованов горожане обнаружили трупы двух собак. Одно из тел опознала хозяйка – ее питомец сбежал несколько дней назад. На трупах животных в районе горла обнаружены следы крови.

Жители Благовещенска нашли тела двух собак в котловане, который вырыли под строительство дома в районе улицы Василенко и Игнатьевского шоссе.

По словам местной жительницы, всё началось с того, что она узнала о пропаже соседской собаки. «Она женщина пожилая, своего Инстаграма у нее нет, и я предложила помощь, – рассказала горожанка. – Дала объявление о том, что пропала собака, дала описание. И в понедельник утром со мной связалась девушка. Спросила, нашлась ли собака. И, когда услышала, что нет, сказала, что, кажется, нашла».

Женщины пошли к котловану, где на дне котлована припорошенные снегом и лежали тела двух собак.

«Я не стала сама их трогать, но посмотрела, – рассказала горожанка. – У обеих в районе горла была видна кровь».

Женщина, у которой пропала собака, опознала своего питомца. В полицию она обращаться не стала.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что действительно от пострадавших заявления не поступали, но факт происшествия был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. По нему проводится доследственная проверка.