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сегодня, 14:46 14

В Благовещенске нашли трупы двух убитых собак

В Благовещенске нашли трупы двух убитых собак
Фото: www.amur.info

В Благовещенске в одном из котлованов горожане обнаружили трупы двух собак. Одно из тел опознала хозяйка – ее питомец сбежал несколько дней назад. На трупах животных в районе горла обнаружены следы крови.

Жители Благовещенска нашли тела двух собак в котловане, который вырыли под строительство дома в районе улицы Василенко и Игнатьевского шоссе.

По словам местной жительницы, всё началось с того, что она узнала о пропаже соседской собаки. «Она женщина пожилая, своего Инстаграма у нее нет, и я предложила помощь, – рассказала горожанка. – Дала объявление о том, что пропала собака, дала описание. И в понедельник утром со мной связалась девушка. Спросила, нашлась ли собака. И, когда услышала, что нет, сказала, что, кажется, нашла».

Женщины пошли к котловану, где на дне котлована припорошенные снегом и лежали тела двух собак.

«Я не стала сама их трогать, но посмотрела, – рассказала горожанка. – У обеих в районе горла была видна кровь».

Женщина, у которой пропала собака, опознала своего питомца. В полицию она обращаться не стала.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что действительно от пострадавших заявления не поступали, но факт происшествия был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. По нему проводится доследственная проверка.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • aeroplan

    aeroplan
    1 час назад

    Насыпаем поп-корн,ждем-с...

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 час назад

    К чему публиковать такие новости?

  • Амаранка

    Амаранка
    1 час назад

    Ребятки, год собаки закончился! Начался год свиньи. Все на борьбу с любителями шашлыка и прочих беконов. А то, кажись, народ шизеет от собак.

  • ok_Наталья .

    ok_Наталья .
    1 час назад

    Еще бы собаколюбы,какашки за своими собаками убирали.А то срать выводят на детские площадки,и в доль тротуаров красота.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    ok_Наталья .

    Еще бы собаколюбы,какашки за своими собаками убирали.А то срать выводят на детские площадки,и в доль тротуаров красота.



    тема не про какашки, а про людей которые горло режут!

    завтра им ты не понравишься что орешь громко на улице.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    » Амаранка , сегодня, 15:06

    Ребятки, год собаки закончился! Начался год свиньи. Все на борьбу с любителями шашлыка и прочих беконов. А то, кажись, народ шизеет от собак.

    --

    Ты чушка,лучше- бы ела чем говорила,что ты можешь знать что испытывает человек когда теряет своего любимого друга, тем более узнав как он погиб.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Озверел народ совсем. Над животинками измываются.

  • Вася45

    Вася45
    44 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ,

    Какую же херню ты говоришь!

    А вот все газоны, все школьные дворы ЗАСРАНЫ вашими питомцами.

    "Мы в ответе за тех кого приручили" это значит не верещать на всю улицу...зоошизой. а и убирать говно за своими питомцами.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    41 минута назад

    2 собаки подрались, погрызли друг дружку. Как известно цепляются они друг дружке в горло. Вот и померли обе. А собаколюбы сейчас повылазят, расскажут о жестокости людей и т.п. Вот только когда собаки нападают на людей, собаколюбы сидят с языками в одном месте.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    40 минут назад

    Вася45

    ФЕЯ-ЭНИ, Какую же херню ты говоришь! А вот все газоны, все школьные дворы ЗАСРАНЫ вашими питомцами. "Мы в ответе за тех кого приручили" это значит не верещать на всю улицу...зоошизой. а и убирать говно за своими питомцами.



    ну так веди беседы с жителями своего района, чтобы убирали за своими собачками.

    или кто это должен делать? Я вообще причем если ваши жители не убирают?

    Или для вашего понимания все владельцы собак это зоо

  • tankist btb

    tankist btb
    28 минут назад

    собака зашла на чужую территорию и вполне ее задавили местные псы. а вообще нужно брать пример с американцев как у них устроена система помощи животным хотя и там усыпляют некоторых собак

  • meneJer

    meneJer
    21 минута назад

    Ушаков Дмитрий

    2 собаки подрались, погрызли друг дружку. Как известно цепляются они друг дружке в горло. Вот и померли обе. А собаколюбы сейчас повылазят, расскажут о жестокости людей и т.п. Вот только когда собаки нападают на людей, собаколюбы сидят с языками в одном месте.



    Подрались ну)

    2 собаки подрались, погрызли друг дружку. Как известно цепляются они друг дружке в горло. Вот и померли обе. (встаю со стула и хлопаю)

  • Allgemeine

    Allgemeine
    16 минут назад

    А когда кобели дерутся - почему 300 не стоят рядом, не охают и не рассказывают песькам как нехорошо обижать другдруга и вообще "цабачьке, давайте жить дружно"?

    Скоро весна, собачьи свадьбы бродячих блоховозов, необходимы волотнеры, исполняющие роль рефери и тамады на подобных увлекательных мероприятиях. Опыт игры на баяне приветствуется.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    14 минут назад

    собаки ножами горло друг другу не режут,

    и труда большого не надо чтоб увидеть какая рана и от чего.

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