Уран в Тельце: кого ждут перемены в 2019 году

Скоро завершится очень неспокойный семилетний период, во время которого «лихорадило» всю планету. Последние 8 лет были богаты на «цветные революции» и массовые беспорядки. В конце 2019 года прошла волна протестов и восстаний в арабском мире. Также прошли референдумы о независимости в Шотландии (2014 год) и Каталонии (2017 год). И самое знаковое событие – Евромайдан в ноябре 2013 года, в результате которого произошла смена власти в Украине.

Кто же виновник всего этого «торжества»? Конечно же, Уран – планета свободы, независимости, бунтов и революций, шокирующих перемен. В Солнечной системе Уран ведет себя не так, как все остальные. Он вращается в обратную сторону, как бы лежа на боку, с очень большой скоростью, процесс смены времен года на Уране полностью отличается от других планет Солнечной системы.

Уран был открыт только в 18 веке с помощью телескопа и с его открытием расширились знания о Солнечной системе. Астрологии Уран символически связывают со всем новым и прогрессивным. Но также Уран считается и крайне разрушительной планетой. Неслучайно открытие Урана совпало со свержением королевской власти во Франции.

Астролог Анна Вольницкая считает, что последние годы Уран проходил по горячему, взрывному, воинственному знаку – Овну. Вхождение Урана в этот знак 12 марта 2011 ознаменовалось крупной радиационной аварией на АЭС Фукусима-1, которая случилась накануне в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Прохождение таких медленных планет как Уран по тому или иному знаку Зодиака является своеобразной мини-эпохой со своими идеалами, ценностями, настроениями. В марте 2019 года Уран покидает Овен и входит в знак Тельца, а значит, произойдет смена тренда. Конечно, перемены эти не сиюминутные. Уран будет «топать» по Тельцу долго – до 26 апреля 2026 года. И только спустя годы можно будет оценить масштаб этих изменений.

Сейчас уже можно сказать, что шествие Урана по Овну, которое началось в 2011 году и сейчас завершается, принесло нам много потрясений, горячих и шоковых ситуаций. Но что же нас ждет, когда Уран перейдет в Тельца? С одной стороны, радует тот факт, что Уран покидает воинственный знак, и, возможно, нас уже не будет так будоражить. Телец – знак мирный, стабильный, основательный. Хочется верить, что с этим переходом заканчивается эпоха агрессивности и воинственности мирового масштаба в той грубой, взрывной форме, которую мы наблюдали.

Со знаком Тельца также связаны финансы, золотой запас, материальные ценности, продовольствие, земля, красота и комфорт. Уран в Тельце смещает акцент в сторону экономики, финансов, благосостояния, природных ресурсов. Это может быть связано с реформами, модернизацией в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, продовольственного обеспечения, финансовых структур и другое. Возможно внедрение новых передовых технологий в сфере электронной коммерции, электронных денег и платежей, развитие криптовалют.

Уран – планета неожиданностей, поэтому никогда нельзя заранее предугадать, какие сюрпризы он преподнесет. Но можно предполагать, что мировая финансовая система за эти годы серьезно изменится.

Уран оказывает влияние не только на глобальные мировые процессы, но может очень круто изменить жизнь каждого из нас. У всех бывают периоды, когда активен Уран, и тогда появляются возможности что-то кардинально поменять в жизни, это может быть настоящий «звездный час». Но бывают и периоды, когда из-за влияния того же Урана вся жизнь может пойти под откос, и очень важно знать и понимать, когда жизнь предоставляет новые возможности, а когда можно по глупости наломать дров.

Если вам кажется, что ваша жизнь стала скучной, однообразной, в ней не хватает драйва и динамики, то Уран это в момент исправит. В период его влияния жизнь будет бить ключом, правда, некоторых по голове. В этом скоро смогут убедиться Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. В их жизни все может буквально перевернуться с ног на голову, потому что Уран на эти знаки будет влиять напряженно. В 2019 году Уран затронет только самых ранних Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

Когда Уран влияет напряженно, то в жизни чаще происходят внезапные и резкие перемены со знаком минус. Жажда свободы от ограничений и желание новизны приводит к тому, что человек, например, резко и необдуманно обрывает отношения, бросает работу, переезжает, а в итоге приходит к ситуации «разбитого корыта». Но изменения могут происходить и вне зависимости от нашего желания, когда привычный уклад жизни оказывается сломан новыми обстоятельствами. Расставания, увольнения, финансовые потери – все это может случиться внезапно. В какие именно сферы жизни ворвется ветер перемен, зависит от гороскопа рождения. Изменения вероятны в тех сферах жизни, которые связаны с секторами гороскопа, на которые Уран влияет в данный период времени.

Но однозначно можно сказать, что в такой период нужно приготовиться к тому, что планы и договоренности могут быть сорваны, темп жизни ускорится, очень сложно будет обрести чувство стабильности и безопасности. В период напряженного влияния Урана даже вполне адекватные и уравновешенные люди могут «слететь с катушек». Поведение, привычки и интересы могут резко измениться. На этом фоне нередко портятся отношения с окружающими, рвутся привычные связи. Если вы хотите создать что-то стабильное на долгую перспективу, например, вступить в барк или создать бизнес, то лучше не делать этого в период напряженного влияния Урана. Уран – планета медленная и влияние ее длительное.

Уран будет оказывать гармоничное влияние на Раков, Дев, Козерогов и Рыб. Но в ближайший год Уран окажет влияние только на тех, кто родился в самом начале этих знаков. Когда Уран влияет гармонично, то появляется шанс изменить свою жизнь к лучшему. Такие периоды требуют перемен, как внешних, так и внутренних, а если человек этому сопротивляется, то может упустить хорошие возможности изменить свою жизнь. Как гласит восточная мудрость: «Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса».

Время Урана – это время озарений, открытий, изобретений. Поэтому особенно благоприятно его влияние для людей творческих, изобретательных, для тех, кто генерирует идеи, что-то исследует, создает и усовершенствует. Для них это может быть очень интересный и продуктивный период.

Когда активен Уран, то в жизни могут появиться увлечения и интересы, связанные с ним, (компьютеры, авиация, космос, фантастика). Вообще чем больше вы будете погружаться во все это, даже просто читать книги или смотреть фильмы по этой тематике, тем лучше.

Такие периоды нужны для того, чтобы мы стремились к чему-то новому, избавлялись от того, что сдерживает и мешает развитию. Но только от самого человека, от его интеллектуального и нравственного уровня развития зависит, на что он направит эти энергии – на разрушение или созидание. Для человека мыслящего, любознательного, устремленного в будущее, не боящегося перемен. Период влияния Урана может стать одним из наиболее интересных, ярких, запоминающихся периодов жизни.

Астролог Анна Вольницкая