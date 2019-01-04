В Белогорске начали убирать снежный городок

В Белогорске демонтируют снежный городок. С утра понедельника, 4 февраля, спецтехника работает на площади имени 30-летия Победы. Снежные фигуры, горки и декоративное ограждение убирают при помощи погрузчика. Демонтаж снежного городка завершится к 8 февраля.

Разбирают на элементы пятискатный игровой комплекс. «Зимнюю горку» доставят на хранение на муниципальный склад. Этот комплекс прослужил уже девять сезонов.

Снежный городок в Белогорске открылся 22 декабря. В этот день прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек. По центральной улице города прошли представители 12 трудовых коллективов, общественные организации и просто горожане.

Как сообщает amur28.info, городок стал излюбленным местом развлечений. Популярностью у детей и взрослых пользовались горки, фотозоны, особенно снеговик Чарли с лавочкой с подогревом. За время работы снежный городок посетили тысячи жителей и гостей города.