Слабый ветер, до минус 35: прогноз погоды в Амурской области на 5 февраля
5 февраля в Амурской области будет малооблачно, без осадков. Ночью местами опустится морозный туман. Подует слабый западный, северо-западный ветер.
Температура ночью в большинстве районов составит минус 38...43, местами – до 33. Днем столбики уличных термометров опустятся до 20...25, на севере – до 30...35 градусов мороза.
В Благовещенске осадков не ожидается. Ветер переменных направлений будет слабым. Температура ночью удержится на отметке около минус 33, днем – 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
Просмотров всего: 342