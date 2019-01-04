Энергетики настаивают на проверке котельных Белогорска после ЧП с их отключением

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Руководство амурского филиала ДРСК обеспокоено состоянием источников теплоснабжения Белогорска. Энергетики направили письмо в министерство ЖКХ региона с просьбой обратить внимание на инцидент с отключением 13 котельных и провести проверку состояния оборудования с привлечением надзорных органов.

Как сообщалось ранее, 24 января из-за действий «черных лесорубов», в результате скачка напряжения в высоковольтных сетях, принадлежащих ДРСК, в Белогорске остановились почти все котельные.

Нарушение технологического процесса наблюдалось дважды, что, по мнению энергетиков, свидетельствует об отсутствии на котельных автоматики запуска двигателей при восстановлении напряжения в сети. Согласно требованиям правил устройства электроустановок, кратковременное снижение напряжения не должно вызывать подобного рода сбоев работы объектов жизнеобеспечения города.

В письме, направленном на имя министра ЖКХ Амурской области Сергея Гордеева, отмечено, что «автоматическая защита котельных должна быть отстроена от остановок электрооборудования режимом временной выдержки. Инцидент в Белогорске указывает на недостаточность принятых мер».