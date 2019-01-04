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сегодня, 13:25 12

Энергетики настаивают на проверке котельных Белогорска после ЧП с их отключением

Энергетики настаивают на проверке котельных Белогорска после ЧП с их отключением
Фото: архив Амур.инфо

Руководство амурского филиала ДРСК обеспокоено состоянием источников теплоснабжения Белогорска. Энергетики направили письмо в министерство ЖКХ региона с просьбой обратить внимание на инцидент с отключением 13 котельных и провести проверку состояния оборудования с привлечением надзорных органов.

Как сообщалось ранее, 24 января из-за действий «черных лесорубов», в результате скачка напряжения в высоковольтных сетях, принадлежащих ДРСК, в Белогорске остановились почти все котельные.

Нарушение технологического процесса наблюдалось дважды, что, по мнению энергетиков, свидетельствует об отсутствии на котельных автоматики запуска двигателей при восстановлении напряжения в сети. Согласно требованиям правил устройства электроустановок, кратковременное снижение напряжения не должно вызывать подобного рода сбоев работы объектов жизнеобеспечения города.

В письме, направленном на имя министра ЖКХ Амурской области Сергея Гордеева, отмечено, что «автоматическая защита котельных должна быть отстроена от остановок электрооборудования режимом временной выдержки. Инцидент в Белогорске указывает на недостаточность принятых мер».

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#ЖКХ #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    в Белогорске всё надо проверять-на слово никому не верить

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    О как энергетики бдят честь мундира!!

    10 дней прошло с того, как по их вине произошло отключение котельных, а тут вспомнили и аккурат после того, как 31 января их представителя в плановом порядке заслушивали на горсовете и депутаты и глава высказали немало претензий к их работе. Котельные, значит, надо теперь проверить…чтобы они не отключались, когда у них напряжение в сети скачет…вот смешные…ню-ню

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Братеев1

    в Белогорске всё надо проверять-на слово никому не верить



    Проверяйте…проверяльщики… только сначала свои лдпровские головы у врачей проверьте )))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    тоже из Белогорска

    Братеев1

    в Белогорске всё надо проверять-на слово никому не верить



    Проверяйте…проверяльщики… только сначала свои лдпровские головы у врачей проверьте )))



    Марина как показывает опыт и практика, лдпровские головы довольно чётко и по делу лупят коррупционеров всяких и бездарей во власти. Ты, я уверен, читала о том, что я задавал соответствующие вопросы в новостном аккаунте администрации Белогорска в инстаграмм, и тут, в новостях. Скачок электроэнергии остановил белогорские котельные

    Зачем ты кривляешься в комментариях, Марина?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Сергей ТрушМарина как показывает опыт и практика, лдпровские головы довольно чётко и по делу лупят коррупционеров всяких и бездарей во власти.


    Кстати, про коррупционеров.Расскажи народу, Сережа, как твоя драгоценная Михайлова умудрилась целый год прожить на 1000 в месяц, судя по ее декларации? Не отказывая себе в новых золотых цацках, которыми уже обвешана как новогодняя елка.Или официально, своим молчанием, подпишись, что ты покрываешь неплательщика налогов. Не удивлюсь. Так же твое молчание было очень красноречиво, когда тебя попросили предъявить Каменеву за "участие в запомоенной партейке, от которой потом хрен отмоешься"(с).

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Allgemeine

    драгоценная Михайлова умудрилась целый год прожить на 1000 в месяц, судя по ее декларации? Не отказывая себе в новых золотых цацках, которыми уже обвешана как новогодняя елка.



    Это может быть было по любви!



    Она любимому борщ варила, а он ей продукты приносил и цацками благодарил)



    Как не стыдно лезть в личную жизнь!



    Тем более можно оказывать услуги запрещённые законодательством. А про такое говорить бездоказательно - некрасиво! Тем более про женщину!



    Вроде взрослый, ай-яй-яй))



    А может... а может цацки - это наследство от любимой прабабушки? А питалась? Ну ягоды-грибы, картошку сажала...



  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Хихикаю. Какие ж вы все бабы хитрые, как заходит речь про ваши финансы - аж слезу чижелую хочется пустить...

    Зато когда речь заходит про финансы благоверных - вы еще в тех ведьм превращаетесь, однако...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    56 минут назад

    Allgemeine

    Расскажи народу, Сережа, как твоя драгоценная Михайлова умудрилась целый год прожить на 1000 в месяц, судя по ее декларации? Не отказывая себе в новых золотых цацках, которыми уже обвешана как новогодняя елка.



    Ну вот, нашли у кого спрашивать! У Михайловой хоть 1 тысяча рублей, у Труша вообще 0 (хрен)…

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    48 минут назад

    Сергей Труш Ты, я уверен, читала о том, что я задавал соответствующие вопросы


  • Allgemeine

    Allgemeine
    28 минут назад

    тоже из БелогорскаНу вот, нашли у кого спрашивать! У Михайловой хоть 1 тысяча рублей, у Труша вообще 0 (хрен)…


    Думаю, налоговая вправе заинтересоваться деятельностью госпожи Михайловой. Все таки, ей принадлежит своя жалкая газетенка, которая получает прибыль с рекламы, а сокрытие налоговой базы является уголовным преступлением и, я считаю, что подобные Михайловой люди являются преступниками и подлежат наказанию по всей строгости закона, так как они, лицемерно заявляя окружающим, что являются "жертвами режима", позволяют себе безнаказанно нарушать закон направо-налево.

  • Димидыч

    Димидыч
    15 минут назад

    тоже из Белогорска



    только сначала свои лдпровские головы у врачей проверьте )))



    Марина, не трожь святое!

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