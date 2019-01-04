В этом году ЕГЭ будет сдавать 44-летний амурчанин

Закончен прием заявлений на сдачу ЕГЭ–2019. В этом году единый госэкзамен напишут 4 424 человека. Досрочный период пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля.

В этом году самому старшему участнику ЕГЭ в Приамурье исполняется 44 года. Мужчина из Ивановского района намерен сдавать три предмета: русский язык, историю и обществознание. Самые младшие участники – трое выпускников 2003 года рождения из Благовещенска, Прогресса и Серышевского района.

Как и в прошлом году, свои силы в ЕГЭ попробует один десятиклассник. Ученику школы Магдагачинского района предстоит написать ЕГЭ по географии.

Впервые в текущем учебном году в составе ЕГЭ появился экзамен по китайскому языку. Итоговое испытание вошло в перечень предметов по выбору. Экзамен будет состоять из двух частей – устной и письменной. Для успешной сдачи письменной части необходимо знание определенного количества иероглифов, а устная часть потребует хороших навыков разговорной речи.

Есть еще одно новшество – с этого года экзамены по математике базового и профильного уровней будут проходить в один день, сообщает амурский минобр.