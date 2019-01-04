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сегодня, 13:12 0

На границе Забайкалья и Приамурья усилят контроль из-за вспышек ящура в ДФО

На границе Забайкалья и Приамурья усилят контроль из-за вспышек ящура в ДФО
Фото: lentaregion.ru

Контроль за автотранспортом будет усилен в восточных районах Забайкальского края из-за вспышек ящура в Приморском и Хабаровском краях. С таким обращением к главам районов 3 февраля выступил вице-премьер региона Сергей Новиченко.

«К главам восточных районов, в связи с тем, что на территории Приморского и Хабаровского краев произошли вспышки свиного ящура, [нужно] исключить ввоз на территорию Забайкальского края зараженных животных. <...> Усилить контроль за автотранспортом на дорогах, идущих в Амурскую область (отделяет Забайкальский край от Хабаровского)», – сказал Новиченко на оперативном совещании при врио губернатора края.

Как сообщает ТАСС, по последним данным, в Приморском крае зарегистрированы девять случаев заражения свиней ящуром. На прошлой неделе в Хабаровском крае также была зарегистрирована вспышка ящура на свинокомплексе компании «Скифагро-ДВ».

Он добавил, что контроль необходимо усилить и в районах, которые граничат с Китаем, где также фиксировали заболевание.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 февраля в Амурской области усиливают меры безопасности в связи со вспышками ящура в соседних регионах — Приморье и Хабаровском крае. Посещения амурских сельхозпредприятий ограничены и переведены на режим закрытого типа до стабилизации обстановки.

Ящур – острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться при употреблении сырого молока больных животных и продуктов его переработки.

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#Дальний Восток #здоровье #происшествия #сельское хозяйство

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