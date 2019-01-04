Амурчанка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»

Впервые в Амурской области воспитатель детского сада стала победительницей всероссийского профессионального конкурса. Марина Лузина из Благовещенска признана «Воспитателем года–2019».

Всероссийский конкурс «Воспитатель года» – дистанционный. Участники отправляют свои работы – эссе и видеозапись конкурсных испытаний. Благовещенка Марина Лузина признается, что, отправив материалы на конкурс, успела о нем подзабыть. «Шок такой был! Надежды не было, ведь почти 200 человек со всей страны участвуют. Знаю, что была еще из Белогорска воспитатель, она заняла 67-е место», – рассказала Марина Александровна.

Марина Лузина является представителем педагогической династии – ее родные тоже работают с детьми. Сама Марина Александровна посвятила профессии больше 14 лет; сейчас она работает в Благовещенской прогимназии и является специалистом высшей категории.

«Я участвовала во многих конкурсах, но этот – самый статусный. В Амурской области это первый случай», – говорит Марина Александровна. В память о профессиональной победе столь высокого уровня благовещенка получила диплом, грамоту и медаль – награды прислали по почте.