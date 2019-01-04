Пострадавший в воскресном ДТП ребенок находился не в такси, а в другой легковушке

В областной Госавтоинспекции уточнили данные по пострадавшим в воскресном ДТП с участием автомобиля такси. Выяснилось, что 9-летний мальчик, получивший травмы, находился в момент столкновения не в таксомоторном транспортном средстве, а в другом автомобиле.

Ранее в ГИБДД информировали, что по предварительным данным оба пострадавших – водитель такси, женщина 1978 года рождения, и мальчик 2009 года рождения находились в «мазде демио». Позднее стало известно, что маленький пассажир был в «тойоте аква».

Как сообщало Амур.инфо, ДТП произошло в воскресенье, 3 февраля, на нерегулируемом перекрестке улиц Кузнечная – Шилова.

В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

В 2018 году на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 43 ДТП с участием юных пассажиров, в которых 47 детей получили травмы различной степени тяжести, 2 ребенка погибли. Так, в январе 2018 года на пересечении улиц Театральная – Зейская произошло столкновение автомобилей «тойота» и «нисса». В результате происшествия погиб маленький пассажир 2013 года рождения.