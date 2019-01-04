В Райчихинском доме-интернате установили подъемную платформу для инвалидов

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Райчихинске установили новую подъемную платформу для инвалидов. Теперь 52 маломобильных человека, живущих в интернате, смогут беспрепятственно передвигаться по учреждению.

Платформу установили в рамках реализации в Амурской области государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Райчихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов состоит в реестре приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг Амурской области с 2014 года. Деньги выделили в 2018 году.

«В Амурской области в рамках государственной программы "Доступная среда" ведутся работы по нескольким направлениям. Это адаптация физической доступности объектов социальной инфраструктуры, оснащение учреждений специальным оборудованием, инклюзивное образование и обучение специалистов русскому жестовому языку, – перечисляет министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева. – Ключевым направлением работы в рамках госпрограммы является адаптация физической доступности объектов социальной инфраструктуры. Благодаря тому, что Райчихинский дом-интернат входит в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры Амурской области, нам удалось в короткие сроки приобрести необходимый для учреждения подъемник для инвалидов».

Перечень объектов, подлежащих адаптации в 2018 году, был определен на заседании рабочей группы. Помимо этого список согласовали с представителями общественных организаций инвалидов области. Перечень объектов утвердила заместитель председателя правительства Амурской области и руководитель рабочей группы Ольга Лысенко. В соответствии с утвержденным перечнем, в 2018 году работы по адаптации провели на 24 объектах, из которых 18 были впервые адаптированы для нужд инвалидов.