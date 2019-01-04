В Приамурье зарегистрировано уже 13 случаев гриппа

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В Амурской области зафиксировано 13 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А(H1N1)09 и А(H3N2), штаммы которых входили в состав вакцины. Таковы данные амурского Роспотребнадзора. Ведомство опубликовало данные о заболеваемости в Амурской области за предыдущую неделю – с 28 января по 3 февраля.

В сравнении с предыдущей неделей темп прироста заболеваемости составил 46 %, отмечается активная фаза эпидемиологического подъема заболеваемости, с прогнозируемым ростом конца февраля, связанной с циркуляцией вирусов гриппа среди населения.

Наиболее активное распространение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Благовещенске, Райчихинске, Тынде, Белогорском и Завитинском районах.

Вместе с тем уточняется, что, по данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на 5 календарной неделе в Амурской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает эпидемического порога.

31 января решением санитарно-противоэпидемической комиссии в области введены дополнительные противоэпидемические мероприятия по респираторным инфекциям.

«Усилено активное выявление во время «утренних фильтров» и отстранение от посещений детей и работников с признаками инфекционных заболеваний, своевременное разобщение детей при регистрации групповых очагов заболеваний, обеспечение непрерывного обеззараживания помещений бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, соблюдение дезинфекционных мероприятий, эффективной работы вентиляционных систем, соблюдение параметров микроклимата и кратности воздухообмена, использование медицинских масок на переменах и так далее», – говорится в сообщении амурского Роспотребнадзора.

Специалисты призывает родителей не вести детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, амурчан в целом – не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на среднемноголетнем уровне, при этом в феврале наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики.

Обо всех мерах неспецифической профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и внебольничных пневмоний можно подробнее узнать на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.