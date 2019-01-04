Китайские блогеры: сколько и чем зарабатывают русские девушки в Хэйлунцзян

Приезжающие из граничащих с провинцией Хэйлунцзян российских регионов девушки в основном работают моделями и зарабатывают много денег. В основном они работают в торговле и модельном бизнесе. Об этом пишут китайские блогеры.

«Большинство русских девушек высокого роста, и у них привлекательная внешность, поэтому они предпочитают работать моделями. В Китае очень развита эта сфера деятельности, и именно в ней нанимают много иностранцев. Поэтому многие русские девушки в Хэйлунцзян работают фотомоделями. Некоторые из них после нескольких месяцев работы могут позволить себе даже купить квартиру», – говорится на одном из личных новостных аккаунтов интернет-портала Ван И.

На втором месте по популярности среди русских девушек, по мнению автора блога, торговля товарами из России в провинции Хэйлунцзян.

«Некоторые девушки снимают небольшие торговые помещения и занимаются торговлей российскими товарами, например матрешками и конфетами из России. Русские женщины-предпринимательницы привлекают мужчин. Несмотря на то, что их бизнес идет медленно, это позволяет обеспечить комфортную жизнь», – заключает автор поста.

Biang.ru расспросил проживающих в Харбине девушек из России о том, чем они зарабатывают на жизнь в Китае. Действительно, торговля российскими продуктами является одним из распространенных видов деятельности на севере страны.

Далее самыми популярными считаются профессии переводчика, преподавателя (русского, английского языка или других профессий, например музыканта или повара), а также профессии официанта или няни. Что касается работы фотомодели, некоторые из респондентов портала говорили о таких возможностях подработки, но поясняли, что этой профессией практически невозможно себе обеспечить стабильный доход.

Однако, несмотря на относительно высокий уровень зарплат переводчиков и преподавателей в провинции Хэйлунцзян (от 10 000 до 25 000 юаней в месяц), этого дохода недостаточно, чтобы купить Харбине квартиру за несколько месяцев.

В Харбине в среднем квадратный метр вторичного жилья стоит от 4 000-6 000 юаней (от 590 до 890 долларов США).