Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:05 4

Китайские блогеры: сколько и чем зарабатывают русские девушки в Хэйлунцзян

Китайские блогеры: сколько и чем зарабатывают русские девушки в Хэйлунцзян
Фото: dingyue.nosdn.127.net

Приезжающие из граничащих с провинцией Хэйлунцзян российских регионов девушки в основном работают моделями и зарабатывают много денег. В основном они работают в торговле и модельном бизнесе. Об этом пишут китайские блогеры.

«Большинство русских девушек высокого роста, и у них привлекательная внешность, поэтому они предпочитают работать моделями. В Китае очень развита эта сфера деятельности, и именно в ней нанимают много иностранцев. Поэтому многие русские девушки в Хэйлунцзян работают фотомоделями. Некоторые из них после нескольких месяцев работы могут позволить себе даже купить квартиру», – говорится на одном из личных новостных аккаунтов интернет-портала Ван И.

На втором месте по популярности среди русских девушек, по мнению автора блога, торговля товарами из России в провинции Хэйлунцзян.

«Некоторые девушки снимают небольшие торговые помещения и занимаются торговлей российскими товарами, например матрешками и конфетами из России. Русские женщины-предпринимательницы привлекают мужчин. Несмотря на то, что их бизнес идет медленно, это позволяет обеспечить комфортную жизнь», – заключает автор поста.

Biang.ru расспросил проживающих в Харбине девушек из России о том, чем они зарабатывают на жизнь в Китае. Действительно, торговля российскими продуктами является одним из распространенных видов деятельности на севере страны.

Далее самыми популярными считаются профессии переводчика, преподавателя (русского, английского языка или других профессий, например музыканта или повара), а также профессии официанта или няни. Что касается работы фотомодели, некоторые из респондентов портала говорили о таких возможностях подработки, но поясняли, что этой профессией практически невозможно себе обеспечить стабильный доход.

Однако, несмотря на относительно высокий уровень зарплат переводчиков и преподавателей в провинции Хэйлунцзян (от 10 000 до 25 000 юаней в месяц), этого дохода недостаточно, чтобы купить Харбине квартиру за несколько месяцев.

В Харбине в среднем квадратный метр вторичного жилья стоит от 4 000-6 000 юаней (от 590 до 890 долларов США).

Просмотров всего: 2783

#Китай #работа #торговля #финансы

распечатать


Общество

Победителей конкурса социальной рекламы «Отражение» впервые поощрят денежными призами
Общество 11

Благовещенский блогер попрошайничал на остановке, проверяя горожан (видео)
Общество 2

«Дальневосточные» китайцы уезжают домой на Новый год
Общество 6

С марта в РФ начнут маркировать товары
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Амурчане лучше этих китайских блогеров знают как и чем зарабатывают Русские девушки в Китае)))

    Смысл рассказывать работодателю о его работе?))))

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Ерунда какая то а не статья...

  • Paster

    Paster
    52 минуты назад

    Ага, моделями...

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    23 минуты назад

    Раньше это называлось работать танцовщицей.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь