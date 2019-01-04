Александра Трусова побила мировой рекорд Алины Загитовой

Александра Трусова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. Фигуристка набрала 164,44 балла и установила новый рекорд.

Александра набрала за произвольную программу 164,44 балла. Этот результат превышает мировой рекорд Алины Загитовой, составляющий 158,50 балла. Однако результаты с национальных первенств не идут в зачет Международного союза конькобежцев (ISU), поэтому не являются зафиксированным мировым рекордом.

На втором месте расположилась Алена Косторная, набрав в общей сумме 230,79 балла, на третьем – Анна Щербакова (223,97). По общей сумме Трусова набрала 233,99 балла, что на 4,28 больше, чем на взрослом чемпионате России, где она завоевала серебряную медаль.

На чемпионате России-2019 призовые места на взрослом турнире поделили юниорки: победительницей стала Щербакова, бронзовую медаль выиграла Косторная, сообщает Sportbox.ru.