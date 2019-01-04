Новые ограничения защитят амурчан от переплат по кредитам и займам

В России вступил в силу ряд новшеств по договорам потребительского займа и кредита. Нововведения защищают заемщиков от переплат и нелегального взыскания задолженности.

Установленные ограничения касаются договоров потребительского займа или кредита сроком до одного года. С введением новых норм закона проценты, неустойки – штрафы, пени – и иные начисления по таким кредитам и займам не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей прекращается.

Например, если человек взял в долг 5 000 рублей, то он ни при каких условиях не должен вернуть кредитору более 17 500 рублей. При этом 5 000 рублей составит его долг, а 12 500 рублей – проценты, неустойка и иные платежи (5 000 х 2,5). Законом предусмотрено, что с 1 июля 2019 года ограничения составят 2-кратную сумму займа, а с января 2020 года – 1,5-кратную. Ранее этот предел составлял 3-кратную сумму долга, сообщает Дальневосточное главное управление Центробанка России.

Впервые законом введено ограничение ежедневной процентной ставки до 1,5 % в день по займам микрофинансовых организаций с одновременным ограничением полной стоимости кредита (займа). С 1 июля 2019 года ставка будет снижена до 1 % в день, что снизит полную стоимость кредита до 365 %. Нововведение позволит исключить недобросовестные практики в деятельности микрофинансовых организаций, когда в первые дни ставка очень высокая, затем резко снижается, при этом полная стоимость кредита (ПСК), не превышая требуемых пределов, составляет 700–800 %, и выше (информация о ПСК должна быть указана на первой странице договора в квадратной рамке в правом вернем углу).

Запрет переуступки долга кому-либо, кроме профессиональных взыскателей и кредиторов, поднадзорных Банку России или Федеральной службе судебных приставов, или физических лиц, которых укажет сам должник, также вошел в число важных новаций. С введением данной меры «черные кредиторы» и нелегальные коллекторы теряют право взыскивать долги по займам, в том числе через суд. Закон позволяет сделать механизм защиты прав потребителей финансовых услуг более совершенным.

«Установление предельных границ не только защищает потребителей от чрезмерного роста просроченной задолженности, но и предупреждает кредиторов о необходимости изыскания таких моделей поведения на рынке финансовых услуг, которые ориентированы на социальный подход», – комментирует управляющий отделением по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Владимир Волков.

В числе нововведений также выделение специализированного вида займа в сумме до 10 000 рублей включительно на срок до 15 дней. Начисленные по нему проценты и иные платежи (кроме неустойки) в совокупности не должны превышать 3 000 рублей. Если заём менее 10 000 рублей, то суммарное количество начислений на такой заём должно составлять максимум 30 % от этой суммы. Например, если гражданин взял в долг 3 000 рублей, то начисления составят не более 900 рублей (3 000 х 30 %). Данный вид займа можно взять и на один день. В этом случае дневная плата за пользование им, включая проценты и иные платежи, составит не более 200 рублей. Такой заём нельзя продлевать, как и увеличивать его сумму. Начисление штрафов и пени по нему производится из расчета 0,1 % от суммы просрочки в день.