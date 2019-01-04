Победителей конкурса социальной рекламы «Отражение» впервые поощрят денежными призами

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За победу в конкурсе социальной рекламы «Отражение» впервые учреждены денежные призы. К участию в конкурсе приглашаются как профессионалы, так и непрофессионалы. Победители в номинациях, занявшие первые места, станут обладателями денежной премии в размере 11 500 рублей.

В 2019 году XIII городской конкурс социальной рекламы «Отражение—2019» пройдет с 11 февраля по 7 апреля.

Конкурс проводится по номинациям: социальный плакат; социальный видеоролик; короткометражный фильм.

Организаторы выделили две специальные темы. Первая – «На зеленый свет». Тема направлена на популяризацию соблюдения правил дорожного движения. В работах могут быть отражены такие направления, как «Безопасность пешеходов на пешеходных переходах» и «Безопасность детей-пассажиров».

Вторая спецтема – «Мы против наркотиков!». Она посвящена борьбе с наркоманией.

Кроме того, принимаются работы по другим актуальным тематикам: «Я люблю свой город», «Мой голос — мое будущее», «Дружба народов — единство России», «Я против террора», «Моя семья — мое богатство» и другим.

Прием заявок осуществляется с 11 февраля по 1 марта 2019 года по электронной почте e-mail: ormblag@mail.ru или в отделе по делам молодежи по адресу: улица Ленина, 97, телефоны: 37-58-65, 51-55-09.

Для участия необходима обязательная регистрация на портале автоматизированной информационной системы «Молодежь России»: https://ais.fadm.gov.ru/.

Традиционный конкурс проводится отделом по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска в целях привлечения внимания молодежи к социально значимым проблемам общества.