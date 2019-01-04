За год более 7,5 тысячи амурчан обратились в Пенсионный фонд через соцсети

7 637 вопросов в 2018 году поступило на официальные страницы соцсетей амурского отделения Пенсионного фонда. Из них в 90 % случаев обратившиеся получили исчерпывающие ответы. Таким образом, людям не пришлось приходить лично в клиентскую службу.

Дистанционное консультирование граждан Пенсионный фонд начал с 2015 года. Сейчас официальные аккаунты регионального отделения представлены во всех популярных соцсетях. Число подписчиков ежедневно растет.

Социальная сеть является самой эффективной площадкой для консультирования амурчан в интернете. Ежемесячно специалисты ПФР в Амурской области отвечают на 500–800 таких вопросов. В отличие от обычных устных и письменных обращений, консультации в соцсетях даются не в течение 30 дней, а в режиме онлайн. При этом по каждому случаю ответ дают не в общих рекомендациях, а с учетом конкретной ситуации, чтобы после такой консультации гражданину не пришлось собирать лишние документы или зря приезжать в клиентскую службу.

На официальной странице сайта ПФР и в соцсетях ведомство размещает сообщения о порядке выплаты пенсий, сроках ее зачисления, в том числе и о досрочной доставке, о получении сертификатов на материнский капитал и распоряжение им, сельских выездных приемах, нововведениях законодательства и много другой полезной информации. Всего в 2018 году опубликовано более 2 500 таких сообщений.

Особенно актуальна дистанционная работа для северян и жителей отдаленных сел Приамурья, откуда далеко и дорого добираться до райцентра.

В настоящее время амурский Пенсионный фонд в общей сложности имеет девять электронных площадок для консультирования граждан. Жители Приамурья могут адресовать свои вопросы на электронный адрес отделения ПФР: amur@038.pfr.ru, в онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда, на страничках в соцсетях и получить консультацию управляющего амурским отделением ПФР Елены Гончаровой на Амур.инфо. Номер телефонов горячей линии отделения ПФР: (4162) 202-400.