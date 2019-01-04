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сегодня, 10:10 13

«Государево око» будет наблюдать за Землей

«Государево око» будет наблюдать за Землей
Фото: shutterstock.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ведомство предлагает создать новую систему дистанционного зондирования Земли. Она будет называться «Государево око», передает РБК.

По словам Рогозина, это новый проект, который ведомство считает перспективным. «У нас существует проект "Цифровая экономика", "Цифровая земля" и многое другое. Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы "Роскосмоса". Мы 27 декабря усилили группировку дистанционного зондирования Земли. И мы предлагаем проект "Государево око", – рассказал Рогозин журналистам, уточнив, что сокращенное название «Госоко».

Предполагается, что такой системой смогут пользоваться работники сельского хозяйства для наблюдения за пахотными землями и сотрудники МЧС, которые занимаются тушением лесных пожаров.

«Мы можем сегодня видеть через космические снимки очень высокого разрешения до метра и даже меньше метра видеть динамику изменения любых процессов на Земле. Например, пожары. Сквозь сильную задымленность мы можем выводить на площади 25 квадратных метров пожарную авиацию», — уточнил он.

Потенциально программа может быть расширена ещё больше. В Роскосмосе её назвали перспективной, особо отметив выгоду для государства.

«Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов», – цитирует Рогозина «Дождь» со ссылкой на ТАСС.

Ранее гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил ТАСС, что «Роскосмос» принял эскизный проект по разработке спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ». Он должен прийти на смену аппаратам серии «Ресурс-П». Новые аппараты должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 метра, в то время как у «Ресурса-П» камера снимает с разрешением в 1 метр, уточнило агентство.

В конце декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6. Пуск ракеты был осуществлен с космодрома Восточный. Наряду с российскими спутниками тогда на орбиту были выведены и 26 иностранных аппаратов.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Чем бы рогозин не тешился, лишь бы такс не топил!

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    столько пафоса в названии проекта я еще не слышал))))

    Это огромная польза для органов власти-самый главный посыл этой новости.

    Рабов нужно держать в ежовых руковицах!!!!

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад



    Она будет называться «Государево око»



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Меня забанят, но я не удержусь от вопроса...

    А что не "Барское очко"?!

    Простите...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Т.е. уже официально Путина государем назначили или Рогозин чуть поспешил?

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Не дает мне эта новость спокойно работать.

    67 шуток, 2 афоризма и 1 пословицу уже придумал. Но забанят же.

  • full

    full
    1 час назад

    Главное красиво назвать, державно, тсзть... Страна властных болтунов.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    53 минуты назад

    Воровать самим, а за народом следить, чтобы не смел... Черных лесорубов на 66 древесинах поймали, а составы леса при поддержке местных властей и контролеров из Сибири можно...

  • ay

    ay
    45 минут назад

    ЛайКа

    Меня забанят, но я не удержусь от вопроса...

    А что не "Барское очко"?!

    Простите...



    Насчот барского не знаю. Но то, что с ухудшением жизни россияне обстебут "око" до "очоча" или "очка" - это к гадалке не ходи. Недальновидно нафантазировал ДОР, недальновидно. Ещё и самого неблагозвучным синьором-вицеДОРом прозовут.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    33 минуты назад

    Шоколадное око. За Роиссей оно уже следит денно и нощно.

  • alex 3

    alex 3
    23 минуты назад

    и не надоело, этому "персонажу", мир веселить?

  • гусеница

    гусеница
    21 минута назад

    Царьки...это все так раздражает.

    С уважением

  • anschutka

    anschutka
    8 минут назад

    Око Саурона

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