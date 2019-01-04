«Государево око» будет наблюдать за Землей

По словам Рогозина, это новый проект, который ведомство считает перспективным. «У нас существует проект "Цифровая экономика", "Цифровая земля" и многое другое. Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы "Роскосмоса". Мы 27 декабря усилили группировку дистанционного зондирования Земли. И мы предлагаем проект "Государево око", – рассказал Рогозин журналистам, уточнив, что сокращенное название «Госоко».

Предполагается, что такой системой смогут пользоваться работники сельского хозяйства для наблюдения за пахотными землями и сотрудники МЧС, которые занимаются тушением лесных пожаров.

«Мы можем сегодня видеть через космические снимки очень высокого разрешения до метра и даже меньше метра видеть динамику изменения любых процессов на Земле. Например, пожары. Сквозь сильную задымленность мы можем выводить на площади 25 квадратных метров пожарную авиацию», — уточнил он.

Потенциально программа может быть расширена ещё больше. В Роскосмосе её назвали перспективной, особо отметив выгоду для государства.

«Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов», – цитирует Рогозина «Дождь» со ссылкой на ТАСС.

Ранее гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил ТАСС, что «Роскосмос» принял эскизный проект по разработке спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ». Он должен прийти на смену аппаратам серии «Ресурс-П». Новые аппараты должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 метра, в то время как у «Ресурса-П» камера снимает с разрешением в 1 метр, уточнило агентство.

В конце декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6. Пуск ракеты был осуществлен с космодрома Восточный. Наряду с российскими спутниками тогда на орбиту были выведены и 26 иностранных аппаратов.