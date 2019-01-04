«Государево око» будет наблюдать за Землей
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ведомство предлагает создать новую систему дистанционного зондирования Земли. Она будет называться «Государево око», передает РБК.
По словам Рогозина, это новый проект, который ведомство считает перспективным. «У нас существует проект "Цифровая экономика", "Цифровая земля" и многое другое. Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы "Роскосмоса". Мы 27 декабря усилили группировку дистанционного зондирования Земли. И мы предлагаем проект "Государево око", – рассказал Рогозин журналистам, уточнив, что сокращенное название «Госоко».
Предполагается, что такой системой смогут пользоваться работники сельского хозяйства для наблюдения за пахотными землями и сотрудники МЧС, которые занимаются тушением лесных пожаров.
«Мы можем сегодня видеть через космические снимки очень высокого разрешения до метра и даже меньше метра видеть динамику изменения любых процессов на Земле. Например, пожары. Сквозь сильную задымленность мы можем выводить на площади 25 квадратных метров пожарную авиацию», — уточнил он.
Потенциально программа может быть расширена ещё больше. В Роскосмосе её назвали перспективной, особо отметив выгоду для государства.
«Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов», – цитирует Рогозина «Дождь» со ссылкой на ТАСС.
Ранее гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил ТАСС, что «Роскосмос» принял эскизный проект по разработке спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ». Он должен прийти на смену аппаратам серии «Ресурс-П». Новые аппараты должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 метра, в то время как у «Ресурса-П» камера снимает с разрешением в 1 метр, уточнило агентство.
В конце декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6. Пуск ракеты был осуществлен с космодрома Восточный. Наряду с российскими спутниками тогда на орбиту были выведены и 26 иностранных аппаратов.
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