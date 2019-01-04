В России уменьшат размер дорожных знаков

В России планируют установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Такое решение принято после успешного эксперимента, проведенного в пяти регионах страны.

Госавтоинспекция поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 сантиметров, а в отдельных случаях и до 35x35 сантиметров – почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года. Он был задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей. В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что замена делается для улучшения внешнего облика улиц. За два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах. В 2019 году они появятся еще как минимум на 37, отметили в ЦОДД.