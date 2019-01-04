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сегодня, 10:01 11

В России уменьшат размер дорожных знаков

В России уменьшат размер дорожных знаков
Фото: iz.ru

В России планируют установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Такое решение принято после успешного эксперимента, проведенного в пяти регионах страны.

Госавтоинспекция поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 сантиметров, а в отдельных случаях и до 35x35 сантиметров – почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года. Он был задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей. В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что замена делается для улучшения внешнего облика улиц. За два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах. В 2019 году они появятся еще как минимум на 37, отметили в ЦОДД.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Экономия, она такая. Следующим шагом будет "научное изыскание" которое подтвердит, что знаки не нужны на асфалтовом покрытии, лучше если они будут нарисованы. Для повышения эффективности и безопасности дорожного движения нужно повысить сборы и начать рисовать новые удобные и безопасные знаки, тем более, что имеются факты нанесения увечий дорожными знаками. :)))

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    А ещё бы уменьшить размеры рекламных щитов, что стоят вдоль дорог, виадуков и на них. Так же убрать николашку с ул. Ник. Шоссе в Белогорске, а то ведь упадёт на чью - нибудь голову, мало не покажется. Поставьте его перед АДминистрацией и просите у него прощения за СВОИ грехи.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Алиса65

    А ещё бы уменьшить размеры рекламных щитов, что стоят вдоль дорог, виадуков и на них. Так же убрать николашку с ул. Ник. Шоссе в Белогорске, а то ведь упадёт на чью - нибудь голову, мало не покажется. Поставьте его перед АДминистрацией и просите у него прощения за СВОИ грехи.



    А нет, эту нужно по больше, за них денег платить будут больше а значит и доходы вырастут.

  • Пришлый

    Пришлый
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Экономия, она такая. Следующим шагом будет "научное изыскание" которое подтвердит, что знаки не нужны на асфалтовом покрытии, лучше если они будут нарисованы. Для повышения эффективности и безопасности дорожного движения нужно повысить сборы и начать рисовать новые удобные и безопасные знаки, тем более, что имеются факты нанесения увечий дорожными знаками. :)))



    Дело не в экономии, как раз бюджетные деньги очень хорошо пилятся на всякие знаки. Просто в Москве с улиц убрали всю рекламу, баннеры, стенды, даже провода спрятали под землю. Поэтому, когда вдоль дороги кроме знаков ДД больше никаких отвлекающих внимание предметов нет - можно конечно уменьшить размер. Но какого хрена это делать на всю страну, где в некоторых городах надо не то чтоб уменьшать, а делать светодиодные мигающие табло, чтоб хоть как-то на фоне рекламы выделяться.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Архиважные проблемы решают ребята, молодцы!

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Нужно нанознаки запулить в производство. И "Роснано" при деле и пенсии россиян будет на что потратить.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Лучше б они себе члены поуменьшали. А то, чтот важные очень и идеи под стать.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад



    такие?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Наверняка, тот, кто предложил эту идею, по-русски ни бельмеса не понимает. А переводчик в чем-то ошибся.

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Сначала понавешают по 50 дор.знаков на перекрестках, а потом ужасаются, что их реально много и закрывают обзор и портят вид. Зачем в последнии годы столько пешеходных знаков в районе перекрестков, ну зачем, по 6 в одно направление, всё увешано... Какое их скопление в районе школ, 40 км.в час, 20, км.в час, пешеходный переход, искусственная неточность, иногда на 50 метрах их количество зашкаливает и читаемость дорожной обстановки никакая при этом. Ах да, Водитель при повороте пропусти пешехода... Маразм

  • anschutka

    anschutka
    28 минут назад

    Неплохо нужные люди на этом бабла поднимут

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