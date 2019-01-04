Несостоявшемуся насильнику помешали муравьи: обзор прессы

Товары с маркировкой ГОСТ, несоответствующие этому стандарту, предложили расценивать как правонарушение; Брэд Питт и Анджелина Джоли, разведясь, решили не делить винодельню во Франции; самыми чувственными считаются имена, в которых есть буквы М и Л. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Известиях» написали о том, что несоответствие товара с маркировкой ГОСТ этому самому стандарту предложили расценивать как административное правонарушение, наказанием за которое станет штраф.

Признаюсь честно, я даже перечитал абзац с этим предложением: я-то думал, что у нас в стране любое нарушение наказывается, тем более несоответствие государственному стандарту! И расписавшись в собственной наивности, далее прочел, что инициатор этой идеи – глава Росстата Алексей Абрамов – предложил величину штрафа поставить в зависимость от финансовых возможностей предприятия-нарушителя. За первое нарушение – один процент от годовой выручки, за второе – три процента. Прочитав эту заметку, даже добросовестные производители перестанут бояться шлепать ГОСТовские нашлепки на любой контрафакт.

Летят утки

Следующую заметку, уже из «Собеседника», я подведу под рубрику «Из жизни бывших». Известные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, разведясь, столкнулись с проблемой раздела имущества – помимо всего прочего, они еще владеют большой винодельней во Франции. Чтобы не дробить виноградники и подвалы, они решили пойти на временное перемирие и договорились о совместном выпуске вина.

Учитывая звездность имен производителей, прогнозируется повышенный спрос на вино. Жаль, не указывается название напитка, но, подозреваю, оно состоит из суммы двух имен – Брэд и Анджелина. Что-то типа Брэдина.

Очень интересно

Далее у меня дайджест «Удивительный мир» с большой статьей об именах и моде на них. Прочитав, я вычленил только то, где говорится о чувственных и сексуальных именах. Оказывается, значение имеют звуковые вибрации произносимого имени. Притягательность имени тем выше, чем больше в нем гласных звуков.

Сексологи самыми чувственными считают имена, в которых есть буквы М и Л (не случайно часто звучит: мила, милая, миленок), а также С (символ страсти и необузданности), В (наличие скрытых желаний) и П. Прочитав про П, я посмотрел в зеркало и задумался – правда ли то, что в статье написано. Но потом увидел, что речь только о женских именах. И, вздохнув с облегчением, перешел к другой газете.

Полный абзац

Газета «Убойная сила» с грустной улыбкой рассказала историю о том, как в далекой Индонезии некий индонезийский крестьянин (я предположил, что он крестьянин, поскольку указана деревня в глухой сельской местности) – так вот некий молодой мужчина пригласил 16-летнюю девушку покататься с ним на автомобиле. Девушка оказалась неопытной, несмышленой, согласилась, дурочка, думая, что ей на природе будут читать стихи. А вышло-то иначе – мужичок оттащил ее в кусты, где расположилась колония черных муравьев – очень агрессивные, а их укусы очень болезненны. Насекомые-то и напали на насильника, как шершни. В общем, девушке удалось сбежать, позвать подмогу, мужичку теперь светит тюрьма – до 15 лет.

Представляю, как будут смеяться над ним сокамерники.

На посошок

Что там на очереди. Еженедельник «Моя семья». Ничего особо удивительного – подумаешь, об очередном лотерейном выигрыше. Нас уже этим не удивить, сплошь и рядом счастливчики. Полнейшее ощущение, что только мы с вами не выигрываем, а все остальные – вот они, рядом. Но хватит пустых рассуждений, давайте о факте, в газете описанном.

Здесь о том, как некий американец праздновал свой день рождения. Скромно праздновал – по улице гулял, мороженое ел, национальный напиток кока-колу пил. А потом взял да и купил моментальную лотерейку, да и пошкрябал по защитному слою ногтем своим корявым, да и выиграл миллион долларов. А потом сказал американскому сообществу, что не уйдет со своей работы – он дезинсектор, травит тараканов и клопов. Очень – так и сказал –- любит свою работу.