Почти 90 % японцев не верят, что Россия отдаст Курилы

В начале февраля японское агентство «Киодо» провело большое исследование на тему территориального спора с Россией. Население опрашивали с помощью мобильных и стационарных телефонов. По меньшей мере 88,2 % японцев не считают, что проблему с Курильскими островами можно будет решить в ближайшие годы.

По всей видимости, говорят исследователи, японский премьер-министр исчерпал кредит доверия. Он много раз обещал вернуть Курилы и поставить точку в вопросе мирного договора. Однако пока ситуация так и не сдвинулась с места.

Опрос также показал, что поддерживающих и не поддерживающих политику правительства практически поровну – 45,6 % и 41,1 %.

«Для старшего поколения японцев возвращение Курильских островов – это дело чести. Дело в том, что им долгое время внушалась мысль о том, что эти территории исконно японские и были незаконно захвачены СССР, – рассказал "Комсомольской правде" старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. – Молодежь уже, конечно, не так радикально настроена. При этом подавляющее большинство населения страны не верит в то, что Россия когда-нибудь что-то отдаст. Все это чистой воды популизм. Синдзо Абэ таким образом просто пытается увеличить собственные рейтинги».