На Восточном выбрали место для строительства инфраструктуры для ракет сверхтяжелого класса

На космодроме Восточный работает комиссия «Роскосмоса». Под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации Александра Лопатина специалисты оценивают в том числе возможность возобновления запусков ракет легкого класса типа «Старт-1».

Пять групп специалистов из состава представителей предприятий ракетно-комической отрасли отработали предполагаемые места для строительства объектов наземной инфраструктуры и определились с наиболее рациональными местами с учетом мест расположения существующих объектов. Результаты работы комиссии будут использованы при разработке эскизных проектов и формировании Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020–2030 годы». Программа формируется госкорпорацией «Роскосмос» в соответствии с указом президента РФ.