Мороз, гололедица: прогноз погоды в Амурской области на 4 февраля

Фото: Амур.инфо

4 февраля в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7, местами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха составит в течение дня 18...23 градуса ниже нуля, на севере – 20...25, местами – до 35 со знаком минус. На дорогах местами снежный накат, гололедица. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 18...20 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова